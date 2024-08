Izjemni Primož Roglič prihaja po O'Connorjevo rdečo majico

Vzpon na Sierro de Cazorlo se bo morda v zgodovino Vuelte vpisal kot točka, kjer je Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) storil prvi velik korak v lovu za skoraj petminutno prednostjo Bena O'Connorja (Decathlon Ag2r) ter na rekordno četrto zmagoslavje na španskem krogu. S ciljnim klancem 8. etape bi zasavski orel stežka opravil bolje, kot je. Slavil je svojo drugo letošnjo in karierno 14. zmago na Vuelti, zlomil enega od najnevarnejših tekmecev Joãa Almeido (UAE) ter se Avstralcu v rdeči majici približal skoraj za minuto.

Prvi Rogličev poskus, da bi iztiril O'Connorja se v 7. etapi ni najbolj posrečil, prinesel mu je le šest odbitnih sekund na gorskem cilju, tokrat pa je bil njegov napad precej bolj odločen in silovit. Tudi teren je bil bolj primeren za to, da je 34-letni Kisovčan pokazal, da ima najmočnejše noge na 79. Vuelti.

Vse, kar je bilo ključnega, se je zgodilo na vzponu na Sierro de Cazorlo. Uvodni del 4,2 km dolgega ciljnega vzpona s povprečnim naklonom 8,2 odstotka je bil peklensko strm, kolesarji so se morali prebiti čez uvodni kilometer s povprečnim naklonom 17,3 odstotka. Že tu je Rogla pokazal, da ima jeklene noge. Pod težo njegovih pospeškov so tekmeci odpadali drug za drugim, presenetljivo je takoj omagal Almeida, najmočnejši pomočnik Tadeja Pogačarja na Touru, ki ga je Portugalec končal na visokem 4. mestu.

O'Connor, ki mu je delo lajšal izjemni avstrijski hribolazec Felix Gall, se tu še ni dal. A slovenski zvezdnik je prihranil še nekaj močnih nabojev. Pospešil je nekajkrat, ko je to storil v zadnjem kilometru, je tudi Avstralcuv rdeči majici zmanjkalo sape. Le še Enric Mas (Movistar), veliki Rogličev tekmec iz preteklosti na Vuelti, se je še držal zadnjega kolesa napadalnega Slovenca.

Ta pa je naposled v svojem slogu v zadnjih metrih potegnil na vso moč in strl tudi Španca za še eno izjemno etapno zmago in tudi odločno sporočilo O'Connorju: prihajam po tvojo rdečo majico.

Zmagal kljub trpljenju

»Trpel sem, težko je bilo, na koncu pa se je pojavila priložnost in sem jo izkoristil. Poskusiš zmagati, če je klanec popoln zate ali ne. Imel sem srečo, da sem imel dovolj močne noge, da sem lahko dobil etapo. Uživam v tem, kar sem pridobil, morda jutri izgubim deset sekund, nikoli se ne ve,« Roglič v svojem slogu zmage javno ni slavil z veliko pompa.

Še pomembnejše kot dnevni uspeh je to, da je O'Connor na sorazmerno kratki razdalji za njim zaostal 46 sekund na cesti in še deset zaradi odbitnih sekund. Njegova prednost zdaj znaša 3:49 in je še velika, vendar je sodeč po videnem vsekakor ulovljiva v naslednjih dveh tednih dirkanja. Kot vse kaže, bo šlo na koncu za boj za končno zmago med njim in Masom, ki na 3. mestu za Rogličem zaostaja 42 sekund.

Profil 9. etape Vuelte. FOTO: Infografika Delo

»Dajem vse od sebe, vsak dan gremo na polno in na dirko gledamo iz dneva v dan. Moramo še videti, kako se bo telo odzivalo po težkem obdobju po poškodbi. Bomo videli, kako bo šlo,« Roglič še ne želi napovedati velikega zasuka, saj ima še vedno v mislih posledice padca v 12. etapi Toura 11. julija, pri katerem si je zlomil vretence.

Sicer pa ima jutri v 9. etapi priložnost, da se pred prvim dnevom premora in selitvijo karavane v Galicijo še bolj približa O'Connorju. Čaka ga 178,5 km dolga preizkušnja z več kot 4.500 višinskimi metri, ki se bo po vzponu na Purche (8,9 km, 7,6-odstotni povprečni naklon) in dveh na na Alto de Hazallanas (7,1 km, 9,5 %) končala s 23 km spusta v Granado.

