Roglič in Pogačar skupaj najboljša kolesarja v Sloveniji

Ljubljana – Kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar sta bila skupaj izbrana za najboljša cestna kolesarja sezone v Sloveniji. Nagrado sta prejela na virtualni prireditvi Večer zvezd 2020. Kolesarska zveza Slovenije je v sodelovanju s Pošto Slovenije podelila nagrade v skupno devetih kategorijah.



Med cestnimi kolesarji sta bila skupaj izbrana Roglič in Pogačar, ki sta sezono 2020 na najvišji ravni končala kot prvi in drugi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Roglič je v izjemni sezoni prikazal visoko raven konstantnosti. Konec junija je postal državni prvak v cestni preizkušnji, ob koncu prilagojene sezone zaradi novega koronavirusa je še drugič zapovrstjo dobil dirko po Španiji, pred tem pa je osvojil še prvi spomenik v karieri, Liege-Bastogne-Liege.

Roglič najboljši tudi na svetu

Tour je končal kot drugi, potem ko mu je v predzadnji etapi zmago z odlično predstavo na kronometru odnesel 22-letni državni prvak v vožnji na čas s Pokljuke Pogačar. Slednji je s tem postal najmlajši zmagovalec dirke po Franciji po več kot 100 letih in eden redkih, ki mu je to uspelo v krstnem nastopu.



Oba sta zaznamovala kolesarsko sezono ne samo v Sloveniji temveč tudi po svetu. Roglič je namreč pred nekaj tedni prejel tudi nagrado Velo d'Or, oziroma zlato kolo za najboljšega kolesarja na svetu, saj je v glasovanju prejel 83 od 90 možnih glasov, na drugem mestu pa je pristal Pogačar.



Nagrade so kolesarjem in kolesarkam podelili na predlog pristojnih odborov in po sklepu predsedstva KZS.

Vsi nagrajenci Večera zvezd 2020

Najboljši cestni kolesar: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo Visma)

Najboljša cestna kolesarka: Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana)

Najboljši gorski kolesar: Jure Žabjek (Unior Devinci Factory Racing)

Najboljša gorska kolesarka: Monika Hrastnik (Team Dorval AM)

Priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu (posthumno): Jože Blažič (KD Brda)

Priznanje za posebne dosežke: Luka Mezgec (Mitchelton Scott) in Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

Najboljši amaterski kolesar: Matej Mercina (JB Team Novo mesto) in Andrej Žavbi (TUŠ T.E.A.M.)

Najboljša amaterska kolesarka: Laura Šimenc (BK Umag)

