Roglič potrpežljivo preži na rdečo majico

Start današnje etape je v Vitoria-Gasteizu, mestu, ki je redna gostiteljica dirke Po Baskiji. Mesto je znano kot eno najbolj zelenih mest v Španiji. Občasno gosti tudi Vuelto. Lani se je celo druga etapa dirke po Franciji začela v tem mestu, znanem po svoji predanosti kolesarstvu.

Po nekaj manjših vzponih v prvih 20 kilometrih se trasa nadaljuje po skoraj ravnem terenu do Alto de Rivas de Tereso, 10-kilometrskega vzpona s povprečnim 4,1-odstotnim naklonom. Spust vodi v nekoliko bolj razgiban odsek dolžine 25 kilometrov, preden sledi Puerto Herrera, vzpon dolg 5,4 kilometra s povprečnim 8,7-odstotnim naklonom.

Po vzponu na Puerto Herrero sledi še 45 kilometrov po razgibani cesti. S približno 15 kilometri do cilja kolesarji vstopijo v naravni park De Izki.

Prvih 6 kilometrov poteka po zmernem vzponu, nato pa se cesta zoži na praktično kolesarsko stezo, ki vodi do spusta proti kraju Corres. Sledi 2-kilometrski vzpon s 5-odstotnim naklonom, zadnji 4 kilometri pa so na spustu proti ciljnemu mestu Maeztu, ki leži na severnem robu naravnega parka.

Še ena etapa, na kateri bomo gledali ločeno lovce na etapne zmage in tiste, ki se borijo za rdečo majico. Etapa, na kateri so možna presenečenja. Imeti slab dan na taki etapi je pogubno za celo tritedensko dirko. Rogliču manjka še pet sekund do rdeče majice. Najbrž se ne obremenjuje s tem, kajti do nedeljskega kronometra je še preveč klancev.

Kaden Groves je včeraj slavil že tretjič na letošnji Vuelti. FOTO: Vincent West Reuters

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri