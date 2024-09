Dobre novice: po padcu življenje slovenskega kolesarja Omrzela ni več ogroženo

Na uvodni etapi prestižne mladinske kolesarske dirke Giro della Lunigiana v Italiji se je v hudi nesreči poškodoval slovenski prvak Jakob Omrzel. Življenje letošnjega zmagovalca mladinske dirke Pariz–Roubaix je bilo nekaj časa celo ogroženo, a je menda zdaj stabilno in je zunaj smrtne nevarnosti.

V nesreči sta bila poleg Omrzela udeležena Italijan Jacopo Sasso in eden izmed motorjev organizatorja. Sprva so poročali, da je nesrečo povzročil voznik motorja, kasneje pa, da je bil kriv varnostnik, ki je opozarjal na nevarnost na cesti.

Najhuje jo je skupil 18-letni Slovenec, ki je po poročanju italijanskih medijev ob veliki ureznini na vratu doživel srčni zastoj. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v La Spezii. Selektor Nace Korošec je za Sportal povedal, da je njegovo stanje stabilno ter da je pri zavesti in komunicira z okolico. Njegovo življenje ni več ogroženo, so potrdili tudi organizatorji dirke, kmalu pa naj bi pa premestili v večjo bolnišnico v Genovi, kjer bo ostal še nekaj dni.

Sasso jo je odnesel s številnimi odrgninami, medtem ko si je motorist zlomil nogo in komolec.

FOTO: Adria Mobil

Omrzel (Adria Mobil) velja za enega največjih upov slovenskega kolesarstva. Aktualni dvakratni zaporedni mladinski državni prvak je aprila dobil prestižno mladinsko dirko Pariz–Roubaix. Prihodnjo sezono bo nastopal v razvojni ekipi CTF Victorious, obeta se mu tudi prestop k članski ekipi Bahrain Victoriousa.

Kako bodo poškodbe vplivale na nadaljevanje Omrzelove kariere, bo pokazal čas.