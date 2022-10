Rogliča vabijo s kar 70 km kronometra

V nadaljevanju preberite:

Gira, ki je lani obiskal Goriška brda in Novo Gorico, letos pa švignil čez Posočje, prihodnje leto ne bo v Slovenijo. Takšna so bila pričakovanja v zadnjih tednih, potrditev pa so dobila na včerajšnji milanski predstavitvi trase 106. dirke po Italiji, ki se bo 6. maja začela v Abrucih in se 28. končala v Rimu. Zeleno luč pa je dobila težko pričakovana gorska vožnja na čas na Svete Višarje.