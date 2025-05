Rogličeve sanje so še vedno rožnate in rumene

V nadaljevanju preberite:

Kdor je bil 27. maja 2023 na Višarjah, se mu še zdaj naježi koža ob spominu na praznik, ki so ga takrat pripravili slovenski navijači, in dramo, za katero je poskrbel Primož Roglič. Zasavski orel je po padcu verige in čudežnem posredovanju njegovega nekdanjega skakalnega kolega Mitje Mežnarja v dvoboju z Geraintom Thomasom za pičlih 14 sekund osvojil rožnato majico. V zgodovino se je zapisal s prvo slovensko zmago na Giru.

Letos bo 35-letni Kisovčan lovil tretjo, saj ga je lani na prestolu v Rimu nasledil Tadej Pogačar, ki je najbližjega zasledovalca, Rogličevega moštvenega kolega Danija Martineza, za seboj pustil za skoraj deset minut.