Nad Primoža Rogliča gre veliki španski up

Juana Ayusa je že v mladih kolesarskih letih doletela čast, ob tem pa tudi breme, da so ga označili za naslednjega velikega španskega kolesarskega šampiona, naslednika asov, kakršna sta bila Miguel Indurain in Alberto Contador. Ta »prerokba« se še ni izpolnila, morda tudi zato, ker na poti 22-letnega vzhajajočega zvezdnika stojita dva slovenska asa. Tadej Pogačar, ki je nedotakljivi prvi mož Ayusove ekipe UAE, in Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), s katerim se bosta v naslednjih treh tednih udarila za rožnato majico.