Rogliču druga zaporedna etapna zmaga na kriteriju po Dofineji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) se je po drugi zaporedni etapni zmagi še učvrstil na vrhu skupne razvrstitve kriterija po Dofineji. V kraljevski sedmi etapi od Albertvilla do Samoensa 1600 (155,3 km) je imel 34-letni Kisovčan navkreber največ moči v sprintu manjše skupine.

Za Rogliča je bila to 83. zmaga v karieri in druga zaporedna na letošnjem kriteriju po Dofineji. V dresu nove ekipe Bora-Hansgrohe je slavil tretjič, eno etapo, sicer vožnjo na čas, je pred dvema mesecema dobil tudi po Baskiji.

Zasavec je današnjo etapo dobil pred Američanom Matteom Jorgensonom (Visma-Lease a Bike) in Italijanom Giuliom Cicconejem (Lidl-Trek), ki je zaostal dve sekundi.

Veliko časa je izgubil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je na zadnjem klancu okoli sedem kilometrov pred vrhom izgubil stik z Rogličem in ostalimi tekmeci ter ciljno črto prečkal kot 13. z zaostankom 1:46 minute.

V skupnem seštevku ima slovenski as pred nedeljsko zadnjo etapo 1:02 minute naskoka pred Jorgensonom in 1:13 pred Kanadčanom Derekom Geejem (Israel-Premier Tech). Evenepoel je zdrsnil z drugega na šesto mesto in zaostaja 2:15 minute.

FOTO: Thomas Samson/AFP

Etapa s štirimi zahtevnimi prelazi in končnim vzponom na Samoens 1600 (9,9 km/9 odstotkov) je potekala po preverjenem receptu lova na ubežnike. V ospredju se je znašel tudi Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), ki je bil vmes virtualno tudi v rumeni majici vodilnega.

Toda izkušeni Španec po dolgem begu na zadnjem klancu ni zdržal visokega ritma ekipe Bora-hansgrohe. Odlično delo sta opravila predvsem prva Rogličeva »polkovnika«, Avstralec Jai Hindley in Rus Aleksander Vlasov.

Na vrhu zadnjega klanca veliko napadov ni bilo, zaradi napornega ritma nemške ekipe pa je prišlo do sprinterskega obračuna v zadnjih 300 metrih. Roglič je podobno kot dan prej zanesljivo opravil s tekmeci in je le še korak oddaljen od druge skupne zmage po Dofineji. Najboljši je bil že pred dvema letoma.

V nedeljo bo na sporedu še ena zahtevna etapa z zaključkom navkreber od Thonesa do Plateau des Glieresa (160,6 km). Zadnji klanec bo dolg 9,3 km s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.