V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič je še vedno del svetovnega vrha. To je bilo sporočilo 6. etape kriterija Dauphine, na kateri je 34-letni Zasavec pokazal, da mu številni padci ne pridejo do živega. Najmočnejši je bil na ciljnem vzponu na Le Collet d'Allevard, na katerem si je prikolesaril drugo letošnjo zmago in rumeno majico vodilnega.