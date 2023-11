S Pogačarjem in Rogličem je najboljša naslednja sezona

V nadaljevanju preberite:

»Lani sem dejal, da je za nami zelo dobra sezona, letos lahko rečem, da je bila najboljša,« je predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović dejal v uvodu večera zvezd in spomnil, da so Slovenci na dveh kolesih zmagovali in osvajali kolajne malodane povsod, na cesti, dirkališču, makadamu in gorskokolesarskih enosteznicah. Zasluženih nagrajencev je bilo veliko, v središču pozornosti pa so bili kajpak naši najboljši profesionalci. Tadej Pogačar je četrtič zapored postal slovenski kolesar leta, Primož Roglič in Matej Mohorič sta prejela priznanji za posebne dosežke.