Cavendishev trop ubežnikov ne pusti daleč

Brez počitniških etap

, ki je rumeno majico oblekel po 8. etapi, brani več kot 5 minut prednosti pred zasledovalci. Danes so ga na štartu pozdravili domači.Ubežnikom ne kaže dobro, v lov za njimi se je najprej sam podal(Intermarché-Wanty-Gobert), ki pa ga je glavnina že ujela.Na čelu so kolesarji ekipe Deceuninck Quick Stepki brez dvoma merijo na Cavendishevo zmago. Ubežnikov ne pustijo daleč, 180 km do cilja znaša slabe tri minute.Doslej je novica dneva to, da se je tekmovalna žirija odločila za podaljšanje območja nevtralizacije dirke v skupnem seštevku. Ker bo zaključek etape v Carcassonnu zelo zahteven, čas zmagovalca ne bo veljal za vse, ki bi morda padli vŠtevilni napadi so vendarle prinesli uspešen pobeg. V ospredju so(Israel Start-Up Nation),(Qhubeka-NextHash) in(TotalEnergies)187 km pred ciljem imajo dobre dve minuti in pol prednosti.V uvodnih 20 kilometrih je bilo veliko poskusov pobega, vendar še nobeden ni bil uspešen. Poskušala sta tudi Matej Mohorič in Chris Froome, vendar je njuno skupino glavnina hitro ujela, pri lovu sta pobudo prevzela tudi nosilec rumene majice Tadej Pogačar in nosilec zelene majice Mark Cavendish, ki bo danes morda lovil 34. zmago na Touru.Številni kolesarji bodo skušali 220 kilometrov od Nimesa do Carcassonna preživeti na najlažji možni način. To bo pa najtežje, če se spomnimo vseh preteklih 12. etap. Niti ena še ni bila, da bi lahko rekli, da sodi med počitniške. Tudi včerajšnja ne, čeprav je glavnina za ubežniki zaostala za 15 minut, kajti povprečna hitrost v etapi je bila 47 kilometrov na uro.Današnjo etapo uvrščajo med dolge ravninske, samo en gorski cilj četrte kategorije je na 51. kilometru in ta bo bržkone odločilni za pobeg večje ali manjše skupine. In samo eden leteči cilj je na 104. kilometru.Še en dolg dan zav rumeni majici, ki se bolj kot kilometrov boji vetra, ki bo tudi danes najverjetneje krojil razplet etape. Prav gotovo pa bo danes še ena priložnost zain, da poskusita s pobegom.