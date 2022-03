Sodelujte v nagradni igri in si oglejte kolesarsko dirko po Franciji 2022

Kmalu se bo začela kolesarska sezona in navdušeni kolesarji že razmišljamo o vseh dobrih občutkih, ki nas bodo preplavili na vrhu osvojenih poti. Slovenski športniki so osvojili nekatere najtežje etape dirk po vsem svetu, zato vas vabimo, da sodelujete v Mercatorjevi SMS nagradni igri in se potegujete za razburljivo navijaško doživetje ali kolesarsko opremo.

Ogled kolesarske dirke po Franciji je neprecenljiva izkušnja za vse podpornike kolesarstva. V novi nagradni igri lahko zadenete turistični paket za dve osebi za ogled zaključka dirke v Parizu v juliju 2022. Nagrajenec bo imel poleg tega tudi vpogled v razburljivo zakulisje dogajanja z ekipo Team Bahrain Victorious in našim kolesarskim asom Matejem Mohoričem.

FOTO: Mercator

Kako sodelujete v nagradni igri

Za vsak nakup izdelka z oznako Moje znamke prejmete na koncu računa kodo. Pošljite SMS s ključno besedo KOLO in številko kode, ki jo prejmete na računu, na 4080. Poleg glavne nagrade se boste potegovali tudi za čelado, kolesarsko majico in bidon Team Bahrain Victorious ter kolo MERIDA Crossway. Nagradna igra poteka od 3. 3. do 4. 5. 2022.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator