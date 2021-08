Šprint Kolumbijcu, Mohorič izgubil eno mesto

Kolumbijski kolesar Fernando Gaviria je v svojo korist odločil tretjo etapo dirke po Poljski od Sanoka do Rzeszowa (226,4 km). V ciljnem šprintu je član moštva UAE Team Emirates ugnal Nizozemca Olava Kooija (Jumbo Visma) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je v skupni razvrstitvi zdaj na tretjem mestu.



Kolesar iz Podblice pri Zgornji Besnici je ciljno črto prečkal v času zmagovalca na 38. mestu. V seštevku je izgubil eno mesto, potem ko ga je zaradi boljših uvrstitev prehitel Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Po treh od sedmih etap je še naprej na vrhu Portugalec Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step). Štiri sekunde za njim pa na drugem in tretjem mestu zaostajata Ulissi in Mohorič.



V današnji najdaljši etapi dirke po Poljski je glavnina ves čas nadzorovala prednost ubežnikov, vendar pa je pri tem tudi precej tvegala, saj so zadnje tri kolesarje na čelu ujeli vsega dobra dva kilometra pred ciljem. V ciljnem šprintu je bil najhitrejši Gaviria, ki se je veselil 47. zmage v profesionalni karieri, prve po lanskem septembru na memorialu Alfreda Martinija.



Jutri bo na vrsti četrta etapa od Tarnowa do Bukovine (159,9 km). Kolesarji bodo morali premagati dva krajša vzpona ob koncu etape, vključno s ciljnim do letovišča Bukovina na 942 metrih nadmorske višine.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: