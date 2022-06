Šprinterski obračun z Luko Mezgecem v glavni vlogi

Druga etapa od Ptuja do Rogaške Slatine je s 174-kilometri tudi najdaljša na letošnjem slovenskem touru. Ne moremo napisati, da je etapa ravninska, saj vsebuje 1998 višinskih metrov.

Samo en gorski cilj, vzpon na Kresnico sodi v 3. kategorijo, dolg je 2,3 kilometra s 3,6-odstotno povprečno naklonino. Štirje leteči cilji čakajo na kolesarje, kar pomeni, da bodo danes najbolj delovni kolesarji, ki se borijo za rdečo majico.

Vseeno pričakujemo, da se bo med etapo dogajal znan scenarij, najprej beg manjše skupine, potem lov šprinterskih ekip na ubežne in medsebojni obračun tistih šprinterjev, ki ne bodo imeli težav s hitrostjo in višinskimi metri.

Glavni favorit za zmago je prav gotovo Belgijec Tim Merlier (Alpecin Fenix), ampak včeraj, v prvi etapi, smo se lahko prepričali, kako dobro je pripravljen tudi Luka Mezgec (Bike Excange), vendar se bo moral najbrž podrediti moštvenemu kolegu Nizozemcu Dylanu Groenewegnu. Med profesionalci, domača dirka nima prednosti pri izbiri glavnega aduta za zmago moštva, ali pač, veliko je odvisno, kdo je ta domačin in kako ga moštvo obravnava. Lahko pa se zgodi, da gre tudi druga zmaga v žep kolesarjev UAE, saj imajo na dirki izvrstnega specialista za zaključke, kot bo danes, Nemca Pascala Ackermanna.

Dirka nikoli ni težka zaradi same trase in ceste, ampak zaradi kolesarjev. Oni naredijo dirko težko ali lažjo. Na tako razgibani etapi se lahko zgodi, da uspe ubežnikom, ki so se za beg odločili ob pravem času ali pač posamezniku, ki bo zbral največ moči še pred šprinterskim obračunom.

Tudi moštvo Bahrain Victorious najbrž ne bo čakalo, da šprinterji sami obračunajo za zmago. V njihovih vrstah je sicer Avstralec Heinrich Haussler, vendar veteran nima veliko možnosti med mladci, kot so Merlier, Ackermann in Groenewegen, zato bo njihova taktika prav gotovo drugačna.

Druga etapa od Ptuja do Rogaške Slatine. FOTO: TourofSlovenia.si

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri