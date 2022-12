Štajnar na DP ugnal Pogačarja

Državno prvenstvo v ciklokrosu v Stožicah je bilo zadnja kolesarska preizkušnja v iztekajočem se letu, končalo pa se je s presenečenjem. V članski konkurenci je lanskega stožiškega zmagovalca Tadeja Pogačarja ugnal Mihael Štajnar.

Ljubljanski Rog oziroma Pogi Team je drugo leto pripravil ciklokros ob hipodromu v Stožicah in navzočnost Pogačarja je spet privabila številne gledalce. Ti so bili priča zanimivemu boju za naslov državnega prvaka, v katerega se je najbolj odločno pognal Štajnar, vendar Pogačar ni bil daleč za njim. Scenarij je bil sprva podoben lanskemu, ko je Pogi v prvih krogih zaostajal za tekmeci, nato pa pedala pohodil na vso moč in za seboj na 2. mestu postil Luko Mezgeca.

Mihael Štajnar je državni prvak v ciklokrosu. FOTO: Miha Hočevar

Štajnar, lani sicer tudi slovenski prvak v gorskokolesarskem olimpijskem krosu, pa se ni dal, pravzaprav je povečeval svojo prednost skozi celotno dirko in se veselil še ene majice državnega prvaka (v ženski konkurenci je bila najboljša Tanja Žakelj). »Vsaka majica, ki jo osvojiš, je doborodošla, ta dirka pa je bila nekaj posebnega, saj nimaš veliko priložnosti, da se pomeriš s Tadejem Pogačarjem, kaj šele, da ga premagaš,« se Štajnar, 22-letni Kamničan iz novogoriške ekipe, ki je letos Slovenijo zastopal na velikih tekmovanjih v cestnem in gorskem kolesarstvu ter tudi na prvem SP na makadamu (gravel), dobro zaveda, da mu je uspelo nekaj izjemnega.

»Dirko organizira Pogi Team, tako da seveda z veseljem pridem nanjo. Tu eno uro poganjam na polno in se dobro prediham. Že lani je bila lepa dirka, letos pa je bila še boljša. Štajnarjeva zmaga je bila povsem zaslužena, že v uvodnih krogih sem videl, da je na ovinkih in drugih tehničnih odsekih hitrejši od mene in mu bom stežka sledil,« pa je športno 2. mesto priznal Pogačar, ki se je pred nekaj dnevi vrnil s priprav ekipe UAE v Španiji. »Testi so pokazali, da smo na pravi poti,« gre Pogačar optimistično v novo leto, v katerem bo poskušal tretjič osvojiti rumeno majico na Touru.