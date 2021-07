Pogačar bo razdelil 610.000 evrov

Zaslužili tudi Roglič, Mezgec in Mohorič

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je po skupni zmagi na letošnji dirki po Franciji zaslužil 610.770 evrov, poroča portal Cyclingnews. Ta znesek se sicer deli na celo ekipo. Pogačar, član ekipe UAE Team Emirates, je 3414,4 kilometra dolgo tritedensko preizkušnjo končal v času 83 ur, 56 minut in 36 sekund s povprečno hitrostjo 41,165 kilometra na uro. To je zadostovalo za zanesljivo zmago, drugo zaporedno na francoski pentlji.Čeprav je sama zmaga prestižnejša kot denarna nagrada, pa je tudi v tem pogledu prednjačil na letošnji dirki. Skupaj je zaslužil 610.770 evrov, za tri etapne zmage je dobil po 11.000 evrov, dodatno je služil za vsak dan v rumeni majici, ob tem sta k skupnemu znesku pripomogli še bela majica za najboljšega mladega kolesarja in pikčasta za najboljšega hribolazca. Glavni delež pa je bil za končno zmago, ta je znašal 500.000 evrov. Celotna ekipa je zaslužila 621.580 evrov.Skupno drugouvrščeni Danecje zaslužil 220.000 evrov za končno uvrstitev, skupno pa je dobil 246.470 evrov. Njegova ekipa Jumbo-Visma, pri kateri je že v zgodnji fazi dirke odstopil prvi zvezdnik, Slovenec(ta je dotlej zaslužil 6330 evrov), je bila druga finančno najuspešnejša s 358.270 evri.Ekvadorec(Ineos Grenadiers) pa je bil tretji najbolje plačani tekmovalec, skupno je zaslužil 112.800 evrov. Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je dobil dve etapi, je bil osmi najboljši zaslužkar s 34.340 evri,(BikeExchange) pa 71. s 3330 evri. Mohoričevo moštvo, ki je slavilo v generalni razvrstitvi ekip, je bilo sicer tretje med moštvi z 211.410 evri.