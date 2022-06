Tadej Pogačar je jasno odgovoril dvomljivcem

Rivalstvo med Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem se še stopnjuje. Dirka po Sloveniji služi Pogačarju kot generalka za dirko po Franciji. Primož Roglič je svojo generalko z odliko opravil v Franciji na dirki po Dofineji.

Hkrati je bilo veliko zanimanje, kako sta pripravljeni njuni ekipi, ki bosta morali skrbeti za njun brezhiben nastop. V obeh primerih so si zaslužili najvišjo oceno.

Letošnja dirka po Sloveniji ni samo spektakel za gledalce, ki so se po dveletnem postom zaradi pandemije koronavirusa, ob cesti zbrali v res nepričakovano velikem številu. Doživljali smo pravi slovenski kolesarski praznik. In bilo je kaj videti. Medtem pa so v Slovenijo prišli strokovnjaki, ki jih je močno zanimalo,v kakšni formi, je štirinajst dni pred začetkom Toura najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar.

Ugibanj je bilo konec že po prvi etapi. Dvomov o formi je bilo v trenutku konec. Tadej Pogačar je že na prvem klancu na dirki po Sloveniji vsem poslal jasen odgovor. »Pogastar«, kot ga po svetu imenujejo, še nikoli ni bil tako dobro pripravljen, kot je letos, je bila glavna novica po vseh svetovnih kolesarskih medijih. In niso se motili, kajti Pogi je svoje vrhunstvo prikazal tudi v drugi in sploh v tretji etapi.

Primož Roglič in Jumbo Visma sta po francoski dirki poslala jasno sporočilo, da so pripravljeni na 1. julij, ko se bo v Kobenhavnu na Danskem začela dirka po Franciji, Tadej Pogačar in UAE pa so poslali jasen odgovor, da so tudi oni čisto nared za francosko pentljo. Kaj ostane drugim? Na slovenskem touru ne vidimo največjih tekmecev za Tour, na dirki po Dofineji pa so bili in Roglič je skoraj igraje opravil z vsemi. Trenutno poteka še tretja generalka za francosko pentljo, dirka po Švici, kjer se merijo še preostali favoriti za stopničke na Elizejskih poljanah. Toda tam razplet kroji covid-19, ki je domov poslal celo nosilca rumene majice Aleksandra Vlasova, zato težko še govorimo kdo bo iz Švice prišel najbolje pripravljen in koga bomo lahko šteli med nevarne tekmece Slovencema.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Letošnja dirka po Sloveniji je prav zaradi tako »visokega obiska«, postala med najbolje gledanimi v kolesarskem svetu. Pogačar postaja živa legenda kolesarstva in tega se zavedajo tako organizatorji dirke kot vsi privrženci, zato so se ob cestah po Sloveniji zbrali v nenormalno velikem številu. Slaba stran visokega obiska je nemoč tekmecev. Pogiju nihče ni kos, in če poleg pride še nekaj njegovih vrhunsko pripravljenih sotrpinov, je jasno, da bodo ostale samo drobtinice pod zmagovalnimi stopničkami. Nekaj so jih pobrali kolesarji iz moštva Bahrain Victorious, ki ga je na slovenski pentlji vodil Gorazd Štangelj.

Domen Novak je dokazal, da je dokončno dozorel v vrhunskega kolesarja in zato ni treba ugibati, kako bi se dirka končala, če na njej ne bi dirkal najboljši kolesar na svetu. Živeti, kolesariti, dirkati v času dveh tako dominantnih kolesarjev, kot sta Pogačar in Roglič, res ni hvaležno. Zato pa moramo spremljevalci tega športa uživati in izkoristiti vsak trenutek in vsako dirko za spremljanje v živo zgodovine slovenskega športa.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ostaja nam še zadnja, peta etapa dirke po Sloveniji od Vrhnike do Novega mesta, kjer se že tradicionalno konča slovenska pentlja. Rafal Majka za Pogačarjem zaostaja pičle tri sekunde, vendar je danes po etapi izjavil, da bo gentlemansko in po nenapisanem kolesarskem pravilu o nenapadanju v zadnji etapi, če ta ni posamična vožnja na čas ali je namenjena šprinterjem. Zadnja etapa je čisto preveč hribovska, da bi jo lahko opredalčkali za šprintersko, pa Majka vseeno ne bo napadal najboljšega kolesarja na svetu, sotekmovalca Tadeja Pogačarja. Več dela bo imel spet Domen Novak, kajti Italijan Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) za njim zaostaja le 11 sekund.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Komenda med današnjo etapo. FOTO:Dejan Javornik/Delo

