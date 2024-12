Tadej Pogačar nima več šibkih točk

V nadaljevanju preberite:

Ko je Tadej Pogačar leta 2019 prvič nastopil v dresu ekipe UAE, je bil nadobudni mladi kolesar, njegovi delodajalci pa povprečna ekipa svetovne serije. Danes so skupaj na svetovnem vrhu, ustroj moštva iz ZAE ni primerljiv s tistim izpred petih let. V njem ima Pogi na voljo vse, kar potrebuje, tudi vrhunsko znanstveno podporo, pri kateri sta ključna moža trener Javier Sola in vodja ekipe za telesno pripravo Jeroen Swart.

Ob začetku pripravljalnega tabora v Alicanteju sta skupaj sedla pred novinarje, ki so z vprašanji zasuli predvsem Solaja. Številni ga vidijo kot »čarovnika«, ki je sprostil še skrite Pogačarjeve potenciale. Že prej je bil as s Klanca pri Komendi številka ena na svetu, vendar je minulo sezono, pred katero je Sola zamenjal prejšnjega Pogačarjevega trenerja Iñiga San Millana, eksplodiral. Osvojil je Giro, Tour, SP, dva spomenika, števec zmag se je ustavil pri rekordnih 25.