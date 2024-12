Pogačar je najbolj sproščen, ko govori slovensko

V nadaljevanju preberite:

Luka Maguireja bržkone ne poznate po imenu, a če ste kolesarski navdušenec, boste prepoznali njegov obraz. Je predstavnik za stike z javnostjo ekipe UAE in je običajno eden od prvih, ki s Tadejem Pogačarjem v ciljih največjih dirk proslavlja zmage. Tokrat nas je zgovorni Irec popeljal v zakulisje pripravljalnega tabora najboljše kolesarske ekipe na svetu nad Benidormom.

»Sredozemski Manhattan« (takšen vzdevek je to špansko turistično središče dobilo zaradi številnih stolpnic) oziroma njegova okolica je že dlje časa decembrska pripravljalna baza zasedbe iz ZAE, vendar je letos sprememba očitna. Nekoč smo tukaj srečevali le kolesarje in spremljevalce članske ekipe, letos pa je navzoča celotna kolesarska družina UAE.

»Smo v novem hotelu, ki je rezerviran samo za člane ekipe, za zunanje goste rezervacije niso možne. Tukaj je naše celotno osebje, vsi kolesarji članske ekipe, razvojna ekipa UAE Gen Z in ženska profesionalna zasedba. Vse skupaj nas je več kot 200, to je velika logistična operacija. Vozila se pripeljejo iz servisnega centra nedaleč od Milana, v njih imamo vsa kolesa in ves drugi material, ki ga potrebujemo, kolesarji pa na priprave priletijo s svojih domov,« je pogovor s slovenskimi poročevalci začel Maguire, ki na medijskem dnevu ekipe ni mogel pred mikrofone postaviti le dva od 30 kolesarjev članskega moštva.