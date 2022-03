Tadej Pogačar ostaja vladar cest med Tirenskim in Jadranskim morjem

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ubranil skupno zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Današnjo zadnjo etapo v okolici San Bennedetta del Tronta (159 km) je zanesljivo končal kot 33. v času zmagovalca ciljnega šprinta, Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious).

To je bila 37. zmaga v karieri za Pogačarja, ki je kot poklicni kolesar letos začel svojo četrto sezono. V tem letu je že dobil večdnevno dirko po Združenih arabskih emiratih in prestižno klasiko Strade Bianche pretekli konec tedna. Ob vseh etapnih uspehih je to že sedma zmaga v sezoni. V letu 2021 jih je za primerjavo dosegel 13.

Triindvajsetletni Pogačar je skupno zmago za trizob obeh italijanskih morij začel tlakovati že v uvodni vožnji na čas, ki jo je končal na tretjem mestu. Takrat je za svetovnim prvakom Italijanom Filippom Ganno zaostal za 18 sekund.

Do skupnega vodstva je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji prišel v četrti etapi do Bellanteja, ko je tekmece ugnal v zadnjih nekaj 100 m etape. V zahtevni peti etapi je nato kljub zgrešenemu ovinku ob koncu preizkušnje zanesljivo zadržal skupno vodstvo, v soboto pa si je s prepričljivo zmago v kraljevski etapi že zagotovil drugi zaporedni uspeh na tej dirki.

Pogačar je užival v etapi

Odkar je leta 2019 prestopil v vrste UAE Team Emirates, je Pogačar slavil že jubilejno deseto zmago na večdnevnih dirkah, med njimi največja uspeha ostajata zmagi na Touru v letih 2020 in 2021.

»Danes je bilo v redu, bolj sproščeno kot v dneh pred tem in predvsem bolj toplo. V zaključku smo bili sicer malce živčni, ampak na koncu se je za nas vse izšlo dobro. Zares sem užival v etapi. Osredotočen sem bil do samega konca, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Tako moraš dirkati vsak dan. Ni konec, dokler ne prečkaš ciljne črte,« je današnjo preizkušnjo ocenil Pogačar.

V današnji etapi ni bilo pravega razburjenja. Glavnina je pred koncem ujela ubežnike ter nato obračunala za etapno zmago. Najhitrejši je bil nekoliko presenetljivo Bauhaus. Moštveni kolega Jana Tratnika pri Bahrain-Victoriousu je tako slavil 18. zmago v karieri. Sedemindvajsetletni Nemec je lani osvojil dve etapi na dirki po Sloveniji. Danes je v cilju ugnal Italijana Giacoma Nizzola (Israel-Premier Tech) in Avstralca Kadena Grovesa (BikeExchange-Jayco).

Tratnik je danes pripeljal v cilj kot 142. z 2:17 minute zaostanka.