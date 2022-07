Tadej Pogačar po francoski pentlji še v leru

Belgijec Remco Evenepoel je v velikem slogu drugič v karieri osvojil klasiko San Sebastian. S samostojno vožnjo v zadnjih 45 kilometrih je postavil nov rekord preizkušnje po prednosti pred zasledovalci. Tadej Pogačar, ki je veljal za enega od favoritov dirke, ni zmogel ritma najhitrejših in ni prišel skozi cilj.

Drugi je v San Sebastian (224,8 km) prikolesaril Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov (Ineos), ki je za najhitrejšim zaostal minuto in 55 sekund, tretje mesto pa je zasedel Nizozemec Tiesj Benoot (Jumbo Visma).

Vodilni kolesar na lestvici mednarodne zveze Uci Tadej Pogačar, ki v zbirki klasik še nima naslova iz Baskije, po naporih na francoski pentlji ni bil kos najhitrejšim. Iz igre za zmago je odpadel že 66 kilometrov pred ciljem.

Na dirki sta od Slovencev nastopila še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in klubski kolega Pogačarja Jan Polanc (UAE Emirates), ki sta v uradnih rezultatih tako kot Pogačar zavedena, da nista prišla skozi cilj.

Dvaindvajsetletni Evenepoel, ki je v San Sebastianu zmagal že leta 2019, ko je prvo leto vozil za ekipo QuickStep, je odločilni korak naredil na vzponu na Erlaitz, kjer je ušel zasledovalcem in se po samostojni vožnji veselil druge odmevne zmage letos po aprilskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. S tem je pokazal odlično formo pred dirko v Španiji, ki se bo začela 19. avgusta.

»Danes sem se počutil super dobro. Bil sem svež, spočit in na vzponu na Jaizkibel sem natančno izpolnil načrt, ki smo si ga zadali. Kljub prednosti me je do cilja čakalo še zahtevno delo, saj sem vozil proti vetru,« je po zmagi dejal Evenepoel.