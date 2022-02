Tadej Pogačar pred končno zmago

Čeh Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Devetnajstletnik je za prvo zmago v karieri v Dubaju slavil kot najboljši iz ubežne skupine petih kolesarjev. Skupno je v vodstvu pred ključno zadnjo etapo ostal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Etapa, ki je potekala po Dubaju ter se začela in končala na razstavišču Expa 2020, bi morala biti sicer namenjena sprinterjem, a so se ekipe najhitrejših kolesarjev preveč spogledovale v zadnjih 20 km ter se prepozno podale v lov za peterico ubežnikov.

Ti so bežali od samega začetka etape, na koncu pa ohranili 15 sekund naskoka pred tokrat neodločno glavnino, v kateri sta v cilj pripeljala tudi oba Slovenca Pogačar in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco). Drugo mesto je pripadlo Francozu Paulu Lapeiri (Ag2r Citroen), tretji pa je bil Rus Dmitrij Strahov (Gazpron-RusVelo). »Ne morem verjeti. Sem še zelo mlad in ta zmaga mi ogromno pomeni,« je dejal Vacek. Postal je najmlajši etapni zmagovalec dirke po ZAE. »V pobegu smo skušali zgolj priboriti šprintersko črno majico Strahovu, a nato je naša prednost kar nekako vztrajala, dali smo vse od sebe in dobil sem šprint. Neverjetno,« je še pristavil mladi Čeh.

Lov na rdečo majico vodilnega bo znova odprt v soboto, ko bo na vrsti zadnja, sedma etapa. Ta bo v dolžini 148 km potekala od al-Aina do Džebel Hafita (10,9 km/6,7 %). Na zaključni vzpon ima Pogačar lepe spomine. Lani je tam v dvoboju za zmago ugnal Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers), letos pa bo prav Britanec eden tistih, ki bodo skušali presenetiti doslej prepričljivega slovenskega asa ter njegovo ekipo.

Še nekaj napora in slovenski zvezdnik bo ubranil zmago na »domači« dirki. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Najtežje za konec

Yates v skupnem seštevku na četrtem mestu za Pogačarjem zaostaja 17 sekund, tri sekunde manj zaostanka ima na tretjem mestu Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), drugi pa je Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki pa bo kljub vsega štirim sekundam zaostanka le s težavo držal ritem najboljših na zahtevnem zadnjem vzponu. Mezgec je skupno na 94. mestu ter še naprej zaostaja 18:18 minute za rojakom. Pogačar je petkovo etapo preživel precej bolj mirno kot dan prej, ko je sedem kilometrov pred ciljem predrl zračnico in nato skupaj z ekipo lovil priključek do glavnine.

»Tudi današnjo etapo smo začeli normalno, kot vsak dan. Bilo je vroče, hitro smo vozili že od začetka. Ubežniki so igrali na prave karte in za zadnjih 15 km prihranili dovolj moči. Vnovič se je pokazalo, da lahko tudi v ravninskih etapah pride do presenečenj iz ubežne skupine. To je kolesarstvo,« je dejal Pogačar in misli usmeril proti zadnji etapi. »To bo najtežja etapa, ki jo že nestrpno pričakujem. Jutri bo najbolj vroč dan na dirki, kar mi ni najbolj všeč, se pa vseeno veselim zadnje etape. Pripravljeni smo braniti rdečo majico, obenem pa nismo preveč pod stresom,« je še dodal Pogačar. Jutrišnja etapa se bo začela zgodaj zjutraj po slovenskem času, v cilju pa najboljše pričakujejo nekaj po 13. uri.