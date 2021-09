Tadej Pogačar se odpravlja na lov za novo kolajno

V Trentu bo od srede do nedelje na sporedu evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Prvo ime slovenske izbrane vrste bo Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec dirke po Franciji in bronasti s cestne dirke na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki bo nastopil v treh disciplinah.



Že uvodni tekmovalni dan Tadeja čaka prva, ko se bo z Anžetom Skokom in Nikom Čemažarjem predstavil na mešani ekipni vožnji na čas. V slovenski postavi so še Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Žigart. Dan pozneje bo Pogačar vozil posamični kronometer, v nedeljo se bo preizkusil še na cestni dirki.



Na evropskem prvenstvu bo 22-letni as s Klanca pri Komendi lovil svojo drugo kolajno, eno je pred petimi leti v mladinski konkurenci na cesti dirki osvojil v francoskem Plumelecu.



Na slovenskem seznamu ni Primoža Rogliča, zmagovalca včeraj končane dirke po Španiji, ki se bo po Vuelti posvetil počitku in bo potem izpustil tudi svetovno prvenstvo v Flandriji. V Italiji ne bodo nastopili tudi preostali trije naši udeleženci Vuelte – Luka Mezgec, Jan Polanc in Jan Tratnik.

