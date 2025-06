Tadeja Pogačarja čaka še 11.000 višinskih metrov

V nadaljevanju preberite:

Ko Tadej Pogačar (UAE) konča na »le« 4. mestu je to skorajda večja novica, kot pa če svoji izjemni zbirki lovorik doda še eno zmago. To je potrdila vožnja na čas na kriteriju Dauphine, na kateri je svetovna številka ena izgubil 49 sekund proti Remcu Evenepoelu (Soudal Quick Step) in 28 proti Jonasu Vingegaardu (Visma Lease a Bike). Po njej so se pojavila številna ugibanja, kaj je šlo narobe 26-letniku s Klanca pri Komendi, pri katerem nekaj gotovo drži – osredotočen je na zmago na Touru.