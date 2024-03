Tekmeci še niso videli močnejšega Tadeja Pogačarja

V nadaljevanju preberite:

»To je gotovo najboljši Tadej, kar sem ga videl. Brez dvoma je že zdaj na višji ravni kot lani. Vem, da je pred sezono spremenil nekaj stvari in je zdaj na drugi ravni,« je njegov nekdanji pomočnik George Bennett za Cycling Weekly ocenil predstave Tadeja Pogačarja na dirki po Kataloniji. Težko bi mu oporekali, saj je slovenski zvezdnik, potem ko je dobil tudi šprint v Barceloni, na enotedenski dirki slavil štiri etapne zmage in tekmece ugnal za tri minute in pol, kar je največja razlika na tej preizkušnji po letu 1983.