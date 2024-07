To, kar počne Tadej Pogačar, je znanstvena fantastika

Prvi mož dirke po Sloveniji Bogdan Fink kot mnogi ljubitelji kolesarstva v deželi na sončni strani Alp uživa ob zadnjih dosežkih Tadeja Pogačarja in ostalih slovenskih kolesarjev. Pri prvem kolesarju sveta ga najbolj navdušuje navidezna lahkotnost, s katero zmaguje in igriv pristop. Kot pravi, Pogačar znanstveno fantastiko spreminja v realnost.

»Kot sem že mnogokrat rekel, to je znanstvena fantastika, s kakšno lahkoto Tadej kolesari, kakšno igrivost kaže na kolesu,« je v pogovoru za STA dejal direktor kolesarskega kluba Adria Mobil. »Pri 25 letih osvojiti tri skupne zmage na Touru, dvakrat biti drugi, zmagati na Giru, na številnih drugih dirkah, med drugim po mojem najtežji enodnevni dirki, dirki po Flandriji, ogromno časa biti prvi na svetovni lestvici, to so res neverjetni dosežki.«

Lanski poraz proti Dancu ga je gotovo podžgal

Pogačar se na vrh najprestižnejše kolesarske dirke na svetu vrača po dveh zaporednih osvojenih drugih mestih. Pri tem Fink ocenjuje, da ga je lanski poraz proti Dancu Jonasu Vingegaardu gotovo podžgal. »Že konec lanske sezone je našel izjemno formo. Takrat si je naredil z ekipo drugačen program treninga in tudi tekmovanj.«

Bogdan Fink FOTO: Roman Šipić

Tadej Pogačar v cilju. FOTO: Marco Bertorello/Reuters

Spremembe pa so se v tej sezoni obrestovale z zmagama slovenskega asa na prvih dveh tritedenskih dirkah v sezoni, kar je nazadnje uspelo Marcu Pantaniju leta 1998. »Ta načrt se je izkazal za izjemno smelega in pogumnega. Če pogledamo nazaj, so vsi vedeli, kaj delajo, torej z uvedbo novega programa, novega trenerja, v ekipi so naredili še nekaj dodatnih popravkov, vse je bilo načrtovano.«

Pogačar je na letošnjem Touru večkrat popravljal zgodovinske dosežke svojih predhodnikov, tudi Pantanija, na slovitih vzponih francoske pentlje. Da je v najboljši formi svojega življenja, je dejal sam in ocenjujejo tudi v njegovi ekipi. Športni direktor ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman pa pri tem ne izključuje možnosti, da bi lahko bil še boljši.

Tadej Pogačar na cilju sobotne etape. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Koliko je lahko še boljši, je po mnenju Finka nehvaležno vprašanje. Kot izpostavlja, fizične sposobnosti športnikov pri 25 letih še rastejo. Nato se v nadaljevanju ta krivulja lahko začne spreminjati. »Ampak to najbolje vedo njegovi trenerji, to najbolj ve on sam.«

Kot še pravi Fink, Pogačarja odlikuje predvsem dejstvo, da je »kompleten kolesar«, zaradi česar je tako dolgo že številka ena svetovne lestvice. »On je sposoben dirkati tako na enodnevnih dirkah kot na etapnih dirkah. Povsod, kamor gre, želi zmagati in je konkurenčen. Ravno zato njegov tekmec Jonas Vingegaard po mojem mnenju nikoli ne more biti številka ena svetovnega kolesarstva, ker ni kompleten kolesar,« je dejal Fink.

Možen je tudi trojček zmag na Giru, Touru in Vuelti

Po zmagah na prvih dveh tritedenskih dirkah te sezone se pri slovenskih ljubiteljih kolesarstva postavlja vprašanje, ali bi lahko naskakoval še zmago na dirki po Španiji in tako osvojil trojček v eni sezoni. Pri UAE Team Emirates so sicer v zadnjih dneh dali vedeti, da Pogačarju letos ne bodo dovolili nastopa na dirki po Španiji, ker menijo, da potrebuje počitek.

Pogačar je užival ob trasi močno podporo rojakov. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Fink glede tega pravi, da je treba zaupati ekipi, a hkrati ne izključuje možnosti, da bi slovenskemu asu nekoč v prihodnje uspel zgodovinski trojček zmag na vseh največjih dirkah na svetu. »Če gledamo nazaj do 2019, ko se je pridružil ekipi, vse poteka v skladu z načrtom. In verjamem, da ga imajo tudi zdaj. Z izjemo tistega padca lani in zloma zapestja je vse šlo po Tadejevih željah in načrtih. Tako, da sem prepričan, da imajo tudi zdaj plan, ki ga pa mi ne poznamo,« je ocenil.

»V slovenskem kolesarstvu in tudi v slovenskem športu smo večkrat rekli, da več kot to res ne gre, potem pa nas športniki vedno znova presenetijo z novimi zmagami in izjemnimi dosežki. Tako, da sem na tem mestu optimist,« je še zaključil.