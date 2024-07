Hauptman: Zdi se, da je v Alpah celotna Slovenija

Športni direktor ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman ima veliko razlogov za dobro voljo. Njegov varovanec Tadej Pogačar pred zadnjima etapama letošnjega Toura v skupni razvrstitvi vodi za več kot pet minut. Ob tem pa je po ocenah Hauptmana tudi v najboljši formi doslej.

Na vprašanje, ali je 25-letni dvakratni zmagovalec dirke po Franciji trenutno v življenjski formi, je Hauptman po petkovi etapi hudomušno odvrnil: »Ne vem, če je življenjska, je pa najboljša do zdaj.« To pa potrjujejo tudi rekordi, ki jih Pogačar postavlja na vzponih letošnjega Toura.

Če je na nedeljskem izjemnem vzponu na Plateau de Beille za tri minute in pol izboljšal rekord Italijana Marca Pantanija iz leta 1998, je v petek na Isolo 2000 znova s podobno razliko popravil 31-letni rekord Švicarja Tonyja Römingerja, in to ob dejstvu, da je bila trasa tistega vzpona po podatkih izkušenih kolesarskih novinarjev kilometer krajša.

Koliko je Pogačar ob takšnih vožnjah lahko sploh še boljši, kar bi se dalo razumeti iz Hauptmanovih besed? »Težko je to reči. Četudi si težko predstavljam, da je lahko še boljši, je pa pri Tadeju vse mogoče.«

Do nove etapne zmage, njegove 15. na Touru v karieri, in povečanju prednosti pred najbližjim zasledovalcem na dirki Dancem Jonasom Vingegaardom na 5:03 minute je Pogačar po ocenah Hauptmana v petek do potankosti izpeljal načrt, ki so ga pripravili v njegovi ekipi.

Tadej Pogačar je razred zase na Touru. FOTO: Thomas Samson/ AFP

»To etapo smo si začrtali že pred začetkom Toura, da bi lahko šli na etapno zmago, ter dobili nekaj časa. Tudi v petek zjutraj smo ostali z istim planom, da takoj na prvi vzpon ostanemo s čim več kolesarji, da peljemo naš tempo, kljub temu da je bila velika ubežna skupina. To se nam je na koncu obrestovalo. Ekipa je res fenomenalno delovala, seveda pa na koncu brez Tadeja in njegove izjemne predstave ne bi bilo nič.«

Moštvo Emiratov s Pogačarjem na čelu čakajo še dve etapi do cilja. Danes bo še zadnja gorska etapa letošnje francoske pentlje od Nice do vrha prelaza Couillole, v nedeljo sledi kronometer od Monaca do Nice.

Še posebej današnja etapa bi mu morala znova ustrezati, saj se bo ob 4600 višinskih metrov vzponov odvijala v njemu tako rekoč domačih krajih. »Zame je to najlepša etapa na Touru. Poznam vsako luknjo na cesti,« je po petkovi zmagi o cestah, na katerih večino časa trenira, za RTV Slovenija govoril Pogačar.

Zdi se, da je vse nared za slavje Pogačarja na Azurni obali. Do cilja v nedeljo mora predvsem paziti na padce, saj je tudi Vingegaard v petek v izjavah po etapi nakazal, da se mu po skrajšanih pripravah to zdaj pozna in so mu pošle moči.

»Od začetka sem dejal, da se bom krajšim pripravam navkljub boril za naslov. Ampak zdaj je borbe za prvo mesto konec,« je dejal 27-letni Danec.

Pogačarja na Touru spremlja veliko navijačev. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Kljub temu pri UAE Team Emirates ne bodo ničesar prepustili naključju. »V soboto je še zadnja etapa pred kronometrom, ampak mi se bomo res osredotočili zgolj na branjene rumene majice in na to, da jo varno pripeljemo do Nice,« je dejal Hauptman.

Pri tem bo slovenski kolesarski as imel močno podporo številnih navijačev iz domovine, ki so te dni v Franciji, in tudi svojih domačih. »Zdi se, da je tukaj cela Slovenija. Zelo sem ponosen. Lepo je, ko vidiš toliko slovenskih zastav in tudi Tadeju je zaradi tega verjetno med vožnjo veliko lažje,« je zaključil Hauptman.