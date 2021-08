Trinajsta etapa naj bo srečna, dovolj je bilo padcev

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Petkova 13. etapa je ravninska, najdaljša na letošnji dirki po Španiji, dolga je 203,5 kilometra, poteka od Belmeza do Villanueva de la Serene.Organizator je najdaljšo etapo na dirki uvrstil po treh hribovitih etapah. Mojstri za mučenje kolesarjev so. In ne samo kilometrina, tudi vročina, je tista ovira, ki jo bodo kolesarji tudi težko premagali. Včeraj je bilo zelo vroče, tudi do 41 stopinj, danes upajmo, da bo nekoliko manj. Biti pet ur na kolesu v tej vročini je težko, posledice so lahko vidne tudi jutri in pojutrišnjem. Jutri in pojutrišnjem pa nista hriboviti etapi, temveč gorski. Da, Vuelta se pravzaprav začne z današnjo 13. etapo.Še en zelo deloven dan za. Njegov varovanec ne more in ne more do zmage, čeprav Luka odlično opravi svoje delo. Tudibo moral garati zamora skrbeti zabo imel edino nalogo, da varno (brez padca) pride do ciljne črte. Včeraj so se na družabnih omrežjih navijači hecali, da je zanj bolje, da niti na trenažerju, ko se hladi po dirki, ne sname čelade.Trinajsta etapa nima niti enega kategoriziranega gorskega cilja in samo enega letečega, devet kilometrov pred ciljem. Etapa za ubežnike, etapa za sprinterje. Upamo, da bo varna in ne preveč hitra, kajti v soboto in nedeljo so na vrsti gore, ne hribi.