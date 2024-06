Urška Žigart prvič državna prvakinja na cestni dirki

Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je nova državna prvakinja na cestni kolesarski dirki, DP je bilo tokrat v Trebnjem. Po petih krogih oziroma 107,5 km je za 10:47 minute ugnala drugouvrščeno Uršo Pintar (BTC Ljubljana Zhiraf Ambedo) ter prvič osvojila državni naslov.

Članice so sicer dirkale skupaj s starejšimi mladinci in mlajšimi članicami na 107,5 km dolgi trasi s skupaj 1870 višinskimi metri. En krog v Trebnjem je sicer dolg 21,5 km z zahtevnim klancem na Grmado (1,7 km/10,6 %) po polovici kroga. Žigartova je že v četrtek slavila v vožnji na čas, s čimer se iz Trebnjega proti novim izzivom, naslednji bo dirka po Italiji, odpravlja z dvojno državno krono.

Tokrat po dobre tri ure dolgi vožnji ni imela prave tekmice, saj je ohranila stik z najboljšimi mladinci ter na koncu slavila s prednostjo 10:47 minute pred Pintarjevo. Do brona je prišla Špela Kern (Cofidis) z zaostankom 11:03 minute.

»Zelo sem si želela zmage. Že dolgo sem razmišljala, kako lepo bi bilo na dirkah nositi majico državne prvakinje. Na kronometrih ne dobiš dosti priložnosti čez leto, da razkazuješ zastavo. Zdaj pa verjamem, da bo ekipa naredila lepo majico po zgledu kronometerskega dresa. Majico bom nosila z velikim ponosom,« je dejala nova državna prvakinja.

Ostala z najboljšimi mladinci

»Dirka je bila zelo težka. Že prvič na Grmado se je naredila velika selekcija in ostala sem z njimi kot edina punca, a bila sem na limitu. Razmišljala sem, da če bo naslednjič spet tako, bom ostala nekje vmes sama, kar se ne bi dobro končalo. Taktično sem dobro odpeljala, saj sta dva mladinca skušala pobegniti, sama pa sem se jima priključila. Sicer taktično, a tudi noge so bile močne. Vesela sem, da mi je uspelo do konca ostati z najboljšimi mladinci,« je še dodala Urška Žigart.

Med starejšimi mladinci je slavil Jakob Omrzel pred Erazmom Valjavcem, ki je zaostal 2:14 minute, ter Nejcem Peterlinom, ki je ciljno črto prečkal skoraj deset minut za zmagovalcem.

Med mlajšimi mladinci je prvak postal Vanja Kuntarič Žibert pred Majem Bohakom in Lovrom Rantom, pri starejših mladinkah pa je naslov državne prvakinje romal v roke sicer specialistki za gorsko kolesarstvo Maruši Terezi Šerkezi. Slavila je pred Saro Pestotnik in Zojo Ferlež. Med mlajšimi mladinkami je bila najboljša Eva Terpin pred Meto Tancik in Lino Mehle.