V Gironi je po padcu Mohoriča slavil Matevž Govekar

Kolesarske dirke na makadamu se tudi v Evropi vse bolj uveljavljajo, tako je slovita dirka Sea Otter iz ZDA dobila tudi izvedbo v Evropi, natančneje v Gironi. Na ogledu trase je padel Matej Mohorič, ki je prejel nekaj šivov in zato na dirki ni nastopil, barve Bahrain Victoriousa pa je branil Matevž Govekar.

Mladi slovenski šprinter je v zadnjih tednih v odlični formi, dobil je zadnjo etapo dirke po Britaniji, tokrat pa je na začetku dirke zdržal selekcijo in nato v šprintu prišel do zmage še na makadamu. »Tega uspeha nisem pričakoval, imeli smo smolo, da je Matej padel, a sem vedel, da sem v dobri formi. Sem smo prišli s ciljem, da zmagamo, bil sem osredotočen na svoj nastop. Dirka je bila zelo težka od začetka, a sem na tehnično zahtevnih delih unovčil ogled proge in ostal spredaj. Dirkal sem agresivno, kar mi je pomagalo, da sem preživel vse težke vzpone. Na koncu sem verjel v svoj šprint, res sem užival, zmaga pa je češnja na torti,« je po dirki povedal Govekar.

Letos je na makadamu že dirkal z Mohoričem na dirki Unbound Gravel v Kansasu, v takšni formi bo dragocen adut tudi za slovensko reprezentanco na cestnem SP in kasneje na makadamskem SP v Belgiji.