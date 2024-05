V Rimu, že drugo leto zapored, prvi Slovenec

Zadnja etapa 107. dirke po Italiji bo spet v Rimu, kjer bodo startali in se odpeljali do 16 kilometrov oddaljenega Lida di Castela Fusana ob Tirenskem morju in nazaj.

Zadnja, 21. etapa je dolga 125 kilometrov. Revijalni bodo samo uvodni kilometri, ko bodo vsi, po stari kolesarski šegi na tritedenskih dirkah, slavili najboljšega, prvega in vodečega v skupnem seštevku, v rožnato oblečenega, Tadeja Pogačarja.

Ciljni krog po Rimu je dolg 14 kilometrov. Prevozili bodo šest krogov po rimskih ulicah večnega mesta in potem bo sledil še zadnji sprinterski obračun.

Skupni seštevek pred zadnjo 21. etapo

1. Tadej Pogačar

2. Daniel Felipe Martinez + 9.57

3. Geraint Thomas + 10.26

4. Ben O’Connor + 12.09

5. Antonio Tiberi + 12.52

6. Thymen Arensman + 14.33

7. Einer Rubio + 15.56

8. Jan Hirt + 18.059

9. Romain Bardet + 20.32

10. Michael Storer + 21.11

S spremljanjem v živo bomo začeli ob 18. uri