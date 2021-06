V svojem svetu končuje mojstrovino

Dokončati delo iz 2020

Slovenija je dobila prvega zmagovalca Toura, vendar to ni bil Roglič, kot so pričakovali domala vsi in kot je brez dvoma pričakoval tudi on. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

Pri njem ni nič vsakdanjega in običajnega

Deset let mineva, odkar je smučarski skakalec iz Kisovca pri 21 letih dejal, dovolj je. FOTO: Jure Eržen/Delo

(Ne) gre le za slovenski dvoboj

Deset let mineva, odkar je smučarski skakalec iz Kisovca pri 21 letih dejal, dovolj je. Smuči je za vedno postavil v kot, njegove športne poti je bilo konec. Tako se je zgodba končala za prenekaterega nadobudnega športnika, ki je ugotovil, da ne bo uresničil sanj o zlatih kolajnah na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. A temu Kisovčanu je bilo imeKončala se je le zimska predzgodba, začela pa kolesarska romanca brez primere v zgodovini. Sanje v njej niso kolajne, temveč rumena majica.In Roglič, ki je v slovenskem kolesarstvu malodane vse dosegel kot prvi – dobil vožnjo na čas na tritedenski dirki, etapo Toura, oblekel rožnato majico na Giru, zmagal na Vuelti, zasedel 1. mesto na svetovni jakostni lestvici … –, jo je že imel na svojih plečih. Kajpak jo je oblekel kot prvi Slovenec v zgodovini in jo ponosno nosil enajst dni, malodane je v njej že videl ciljno črto na Elizejskih poljanah. Vendar se je zgodila sobota, 19. septembra 2020, in z njo vožnja na čas na La Planche des Belles Filles. Pred njim se je na 36,2 kilometra dolgo traso izstrelil novi fenomen slovenskega in svetovnega kolesarstva. Mladi Komendčan, ki tedaj še ni dopolnil 22 let, je bil neustavljiv, zmlel je tekmece z rojakom na čelu in v predzadnji etapi poskrbel za najbolj dramatičen zasuk na veliki pentlji v desetletjih.Slovenija je dobila prvega zmagovalca Toura, vendar to ni bil Roglič, kot so pričakovali domala vsi in kot je brez dvoma pričakoval tudi on. Neštete kolesarske sanje je uresničil, tiste najlepše so se mu tik pred sončnim vzhodom spremenile v nočno moro. Vendar se je iz nje znal hitro prebuditi, šel je naprej in kmalu zatem z zmago na dirki Liege–Bastogne–Liege postal še prvi Slovenec, ki je osvojil enega od petih kolesarskih spomenikov. Za piko na i je s ponovitvijo uspeha na Vuelti postal tudi prvi med rojaki, ki se je dvakrat veselil zmage na tritedenski dirki.»Ne razmišljam veliko o razpletu lanskega Toura, vseskozi se premikam naprej, v ekipi pa smo pogovorili o tem, kaj smo storili prav in kaj ne. Vemo, da moramo nekaj izboljšati. Imeli smo sanjsko moštvo in odpeljali smo malodane sanjsko dirko, tega ni treba spremeniti. Lahko pa smo boljši v številnih malenkostih, moja priprava na Tour po padcu na kriteriju Dauphine ni bila idealna, morda bi lahko tudi taktično dirkali nekoliko drugače,« se je Roglič ozrl na lansko veliko pentljo.Kljub šampionskemu odzivu je jasno, da ga še vedno spremlja tista usodna sobota, v kateri je v porazu pokazal svojo tekmovalno ranljivo in človeško plemenito plat, ko je v cilju objel dobrega prijatelja in še precej večjega tekmeca.Rogla in z njim njegova ekipa Jumbo Visma sta odtlej vsako potezo potegnila za to, da se bo vrnil na Tour in da bo razplet drugačen. »Lani je naša ekipa končala dolgo pot do vrha svetovne jakost­ne lestvice, naš cilj za novo sezono je, da presežemo sami sebe in v Franciji dokončamo tisto, kar nam ni uspelo v letu 2020,« je direktorže na zimski predstavitvi ekipe dal vedeti, za kaj živijo in dihajo v nizozemski zasedbi s slovenskim kapetanom.»Morda se mi bo uspelo letos telesno še bolje pripraviti. Po pomladanskih klasikah bomo opravili še ene obsežnejše višinske priprave, načrtujemo tudi temeljit ogled trase. Za vsako etapo moramo vedeti vsako podrobnost. Letošnji program dirk je namenjen vrhuncu forme na Touru in tudi temu, da bom mentalno svež na startu,« je tedaj poudaril Roglič.V resnici je sezono še bolj podredil Touru, kot je sprva kazalo. V prvotnem tekmovalnem sporedu je imel tudi nastop na dirki po Dofineji, na kateri je lani nesrečno padel v 4. etapi, medtem ko je nosil rumeno majico, pa tudi skok na državno prvenstvo, na katerem bi branil lanski naslov prvaka. Vendar je vse skupaj črtal z urnika, po dirki po Baskiji, ki jo je dobil v spektakularnem slogu, in Liege–Bastogne–Liege, na kateri je 25. aprila kot njegov naslednik zmagal Pogačar, je zanj obstajal samo še Tour.Takoj po zmagi v Baskiji je proučil trasi obeh voženj na kronometer letošnje dirke po Franciji in se nato za dva meseca povsem umaknil v svoj svet. S to odločitvijo je osupnil kolesarski živelj. Tako se že več kot 80 let ni pripravljal noben šampion Toura. Nihče si ni drznil na dirko vseh dirk priti brez ogrevalnih preizkušenj, na katerih bi izostril tekmovalne občutke in »naredil nogo«, kot radi rečejo kolesarji. Vendar v Rogličevi zgodbi tako ali tako nikoli ni bilo nič običajnega, vsakdanjega.Če on tega ne bi dosegel, bi še vedno veljalo, da se je nemogoče povzpeti na svetovni kolesarski vrh, če prvič na cestno kolo sedeš star 22 let. Zdaj bo poskušal dokazati, da je mogoče na Touru zmagati po petih tednih višinskih priprav in brez dirk v zadnjih dveh mesecih. In ne gre dvomiti o tem, da je med bivanjem na Sierri Nevadi in v Tignesu storil vse, kar je v njegovih močeh, da bo v rumenem videl Pariz, čeprav v svojem slogu v izjavah poskuša odvračati pretirano pozornost javnosti.»Ne bi se uvrstil, ne štejem se med kandidate za zmago, velike favorite. Nisem branilec lanske zmage, ne nazadnje pa že lep čas nisem dirkal. Enostavno bom šel na start in na koncu bomo videli, kako se bo izšlo. Če se še ozrem k temu, kar smo imeli lani v rokah, smo vsi mislili, da bomo končali z zmago. Po drugi strani je tudi drugo mesto zelo lep rezultat. Sicer pa se vseskozi ponavljam, letos je novo leto,« je Roglič povedal v enem od redkih pogovorov za medije v Tignesu, kamor se je umaknil kot umetnik, ki si želi v miru dokončati svojo življenjsko mojstrovino.Zanjo bo moral tokrat ugnati tudi Pogačarja, s katerim zadnji dve leti povsem po svoji podobi krojita svetovni vrh. Kljub temu imata oba dovolj vprašanj o velikem slovenskem rivalstvu. »V karavani je ogromno izjemno močnih fantov, ki so sposobni zmagati. Ne gre za bitko med Tadejem in mano. Na vrh bo merilo vsaj še 20 drugih kolesarjev, dirka je večja, kot smo mi. Na nas je le, da smo tam in naredimo vse, kar je v naših močeh,« se visokoletečim napovedim kot običajno izmika 31-letni Zasavec, ki pa je v nedavnem pogovoru za MMC razkril, da je Pogačar tisti, ki iz njega na kolesu izvabi še nekaj več vatov moči: »Pri vsaki stvari je dobro imeti konkurenco, s tem se dviga raven tekmovanja. Naj izpostavim Tadeja, ki je res izjemen. Zelo, zelo sem srečen, da kolesarim v tej dobi in skupaj z njim. Tudi on poskrbi, da sem še boljši, kot bi sicer bil.«Iz Rogliča, ki je vedno raje kot pred mikrofoni govoril na cesti (in predvsem je vedno dirkal samo za to, da bi zmagal), dvoboj s Pogačarjem torej izvabi najboljše. Upati je, da bo podobno s slovenskimi navijači, ki bodo, če bo vse po sreči, v prihodnjih treh tednih živeli le v dilemi, ali bo šla zmaga v Kisovec ali na Klanec pri Komendi.