Valjavec: Pogačarja in Rogliča čaka velika bitka za most

O zmagovalcu Toura običajno odločajo vožnje na kronometer in epski alpski ter pirenejski klanci. Na 109. dirki po Franciji pa bi lahko bil ključna točka most na Danskem. V 2. etapi karavano čaka prečkanje Velikega pasu (Storebaelt), ožine, ki loči otoka Sjaelland in Fyn, med katerim lahko odpihne upe na rumeno majico v Parizu.