Van Aert je presenetil tudi Pogačarja

Če ti ne uspe v vožnji na čas in v šprintu, poskusi z napadom od daleč. To je bil za Wouta van Aerta (Jumbo Visma) v 4. etapi recept za prvo zmago na letošnjem Touru, na katerem je pred tem trikrat zasedel 2. mesto. Tokrat belgijski zvezdnik in njegova ekipa Jumbo Visma ničesar nista prepustila naključju. Izpeljala sta izjemno akcijo, ki je presenetila tudi Tadeja Pogačarja (UAE), vendar ga nič ni stala v boju za rumeno majico, ki se bo jutri nadaljeval na zloglasnih tlakovcih z dirke Pariz–Roubaix.