Veliki večer slovenskih junakov, predvsem Tadeja in Primoža

Tadej Pogačar in Eugenia Bujak sta bila izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja sezone, medtem ko je naziv najboljše gorske kolesarke še četrtič zapovrstjo prejela Monika Hrastnik. Nagrado so prejeli od Kolesarske zveze Slovenije (KZS) na slavnostni prireditvi Večer zvezd v Ljubljani.

Med cestnimi kolesarji sta se za naziv najboljšega borila predvsem Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma). Prvi je v sezoni zabeležil 17 zmag, od tega dve na prestižnih spomenikih, obenem pa je bil še drugi na dirki po Franciji, medtem ko je drugi zmagal na dirki po Italiji in bil ob 15 zmagah v sezoni še tretji na španski pentlji. V letih 2022 in 2021 je slavil Pogačar, medtem ko si je slednji leta 2020 naziv najboljšega slovenskega kolesarja razdelil z Rogličem.

Petindvajsetletni član UAE Team Emirates je blestel v prvem delu sezone, ko je poleg številnih drugih zmag osvojil bržčas najbolj prestižno enodnevno dirko na svetu po Flandriji. Konec sezone je še tretjič zapovrstjo osvojil še en spomenik po Lombardiji.

»Flandrija je ena najlepših enodnevnih dirk. Da mi je tam uspelo zmagati, je res nekaj posebnega,« je dejal Pogačar in dodal: »Letos je bilo kar pestro na Touru. Zadnji teden je bil zame kar zahteven, a mi drugo mesto daje dodatno motivacijo. Upam, da bo šlo naslednje leto bolj tekoče.«

Tudi za Rogličem je sijajna sezona po vrnitvi po operaciji rame ob koncu lanske sezone. Dobil je vse večdnevne dirke z izjemo Vuelte, kjer pa so prva tri mesta zasedli člani iste ekipe. Pred Rogličem sta bila po trenju znotraj ekipe in kasnejšem internem dogovoru Američan Sepp Kuss in Danec Jonas Vingegaard. Zmaga na Giru bo ob sneti verigi ostala vrhunec sezone. »Predvsem cenim trenutke, teh ni neomejeno, saj imamo vsi imajo svoje trenutke na tem svetu. V tej sezoni sem se zelo zabaval,« je sezono na odru pospremil Roglič, sicer prejemnik nagrade za posebne dosežke.

Naša šampiona sta imela spet odlično sezono. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Odlična sezona je tudi za Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious). Čeprav je na cestni slavil sedem zmag, se podpisal pod skupni uspeh na dirki po Poljski, sta bila najbolj odmevna zmaga (in kasnejši intervju) v 19. etapi dirke po Franciji in naslov svetovnega prvaka po makadamu oktobra v Benečiji. »Še vedno se mi dvigne pulz ob ogledu posnetkov. Všeč mi je, da je intervju navdihnil toliko ljudi, da si postavijo visoke cilje in jih skušajo potem tudi doseči. Če damo vse od sebe, se cilji tudi večkrat uresničijo,« je ob prejemu nagrade za posebne dosežke dejal Mohorič.

Pri ženskah je največji uspeh na gorskem kolesu slavila Hrastnikova. Zadnja leta najbolj uspešna slovenska predstavnica je v svetovnem pokalu zabeležila uvrstitev kariere z drugim mestom v francoskem Les Getsu, skupni seštevek pa je končala na četrtem mestu. Obenem je v Franciji postala tudi evropska podprvakinja. Najboljši gorski kolesar je drugič zapovrstjo postal Luka Berginc.

V ženskem cestnem kolesarstvu je slavila Bujakova. Z 12. mestom na SP v Glasgowu v vožnji na čas je Sloveniji priborila dodatno mesto na prihajajočih olimpijskih igrah. Obenem je zasedla tudi najboljšo uvrstitev v zgodovini slovenskega ženskega kolesarstva na SP.

Najboljši mladi cestni kolesar je postal Anže Ravbar, letošnji evropski prvak iz pokrajine Drenthe. Na cestni dirki je tretje mesto zasedel Žak Eržen, ki je prejel nagrado za posebne dosežke z medaljami v dirkališčnem kolesarstvu.