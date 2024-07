Vzpon na Triglav zadnji veliki izziv za Pogačarja

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) in njegova velika tekmeca na 111. dirki po Franciji Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ter Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) so v 18. etapi, ki jo je kot najmočnejši ubežnik dobil Victor Campenaerts (Lotto Dstny), podpisali premirje. Ves dan so se v hudi pripeki skrivali v glavnini in hranili moči za to, kar prihaja. Jutri se bo pred tisoči slovenskih navijačev začela sklepna bitka za rumeno majico.