Pogačar sprožil boj med Evenepoelom in Vingegaardom

V nadaljevanju preberite:

Tour ne bi bil največja dirka na svetu, če domala vsaka etapa ne bi bila izjemno zahtevna za kolesarje, in Tadej Pogačar (UAE) ne bi bil z naskokom prvi zvezdnik svetovnega kolesarstva, če ne bi napadal ob vsaki priložnosti. To je storil tudi v 17. etapi, čeprav so si jo pred tem že prisvojili ubežniki z Richardom Carapazom (EF Education) na čelu. Prednost pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) je povečal le dve sekundi, a večja pridobitev je bilo to, da je odprl bitko med Dancem in Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) za 2. mesto v skupni razvrstitvi.