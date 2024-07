Vingegaard še naprej upa na zmago

Spremljamo v živo

16:20

Thomas Gachignard (TotalEnergies) še vedno solira pred glavnino. Trenutno ima 2:30 prednosti, 70 km do cilja.

16:10

Edini gorski cilj je pred kolesarji. Klanec Côte de Fambetou (1,2 km, 5%), sodi v 4. kategorijo.

16:05

Thomas Gachignard (TotalEnergies) se je naveličal sedenja v glavnini. Odločil se je za samostojno pot. Trenutno ima poldrugo minuto prednosti, 80 km do cilja.

16:00

Na drugem prostem dnevu je imel Tadej Pogačar tiskovno konferenco. Povedal je, da je bil na kolesu in da si je privoščil nekaj rogljičev iz pekarne. Prosil je še, da tega ne povemo njegovemu nutricionistu. Opisal je nedeljsko, 15. etapo, povedal je, da je šlo res na nož, da ni pričakoval tako dobre pomoči TheaJorgensona Vingegaardu.

Povedal je celo, da je Jonas pokazal, da ima »jajca« in je res pokazal, v kako dobri formi je. Ampak, da se je počutil tudi on zelo dobro in zato je tudi padel rekord na zadnji klanec Plateau de Beille. Razložil je tudi, da je tudi on začuden, kako se je kolesarstvo spremenilo odkar je v profesionalnem pelotonu.

Od Vuelte 2019 do danes je kolesarstvo povsem drugačno. Največ zaslug za to daje temeljitejši prehrani, tehnološkim posodobitvami na kolesu, vsi kolesarji v profesionalnem pelotonu so na najvišji ravni. Tadej se veseli zadnjega tedna, pravi, da je še vedno svež, da si še vedno želi dirkati na zadnjih šestih etapah.

Na vprašanje ali bo branil majico ali bo še naprej napadal, je odgovoril dokaj politično, da bo vse odvisno od tekmecev in njegovega počutja.

Povedal je, da ima veliko prednost, da bi lahko užival v tem luksuzu, ampak zadnji teden je res pasji. Povedal je še, da je dokaj samozavesten in se ne boji, da bo prišel slab dan.

Najbolj si želi ostati zdrav, kajti peloton bolj redčijo bolezni kot pa padci in druge nesreče. Prav tako se zaveda, da bo zadnja etapa, ko je na vrsti kronometer v Nici, zagotovo ena izmed najtežjih na letošnjem Touru.

15:55

Današnja, torkova etapa, naj bi bila uvod v tretji, najtežji teden, letošnjega Toura. Jonas Vingegaard je včeraj za medije izjavil, da se ni prišel boriti za drugo, ampak za prvo mesto, da se bo nadvse potrudil, da ubrani lansko zmago. Torej, Jonas se še ni predal, čeprav za Pogačarjem zaostaja tri minute in devet sekund. Na tretjem mestu je Remco Evenepoel, ki zaostaja že pet minut in 19 sekund. Torej, največji trije favoriti od štirih, ki so še na dirki, dirkajo po pričakovanju. Na četrtem mestu Portugalec Joao Almeida zaostaja že več kot 10 minut. Torej zmaga bo šla skoraj zagotovo enemu izmed štirih, ki so na dirko prišli s prej omenjenimi nahrbtniki.

15:45

Do cilja ostaja 95 km. Glavnina še vedno ne stremi k dirkanju.

15:35

»Nisem si predstavljal, da bo položaj tako dober po dveh tednih dirkanja. Za nami je izjemno zahteven dan. Običajno imam težave v visokih temperaturah, vendar je naša ekipa izjemno dobro skrbela za ohlajanje mojega telesa. To je bil neverjeten dan za nas,« je v cilju povedal Pogačar, potem ko je slavil svojo tretjo zmago na tem Touru in skupno 14. Dosegel pa je še en mejnik v karieri, s 17. letošnjo zmago (s tem je izenačil svoj lanski sezonski rekord) je izkupiček med profesionalci, med katerimi tekmuje pet sezon in pol, dvignil na okroglih 80 zmag.



15:25

V glavnini se nič ne dogaja. Peloton vlečejo sprinterske ekipe. Kaže, da bomo res videli sprinterski obračun. Danes je vroče, 30 stopinj Celzija, veter piha 20 km/h, z leve strani, povprečna hitrost na etapi je samo 41 km/h.

15:15

Glavnina je strnjena, nihče ne napada. Do cilja še 120 km.

15:00

Gruissan – Nimes, 188 km

Zadnji teden letošnjega Toura se začne z ravninsko etapo. Težko verjamemo, da se bo po dnevu počitka kdo odločil za beg pred pelotonom. Bolj verjetno je, da bomo gledali sprinterski obračun tistih specialistov za sprint, ki so še ostali na dirki.

Dirka od Gruissana do Nîmesa poteka bolj proti notranjosti, nabrali bodo 1200 višinskih metrov, veter pa bo največja ovira. Edini klanec Cote de Mas Cordon, je dolg 7 kilometrov, povprečni naklon je 3,4 %, jih čaka na sredini in naj ne bi povzročil težav sprinterjem.