Tadej Pogačar in slovenski navijači nared za veliki finale

V nadaljevanju preberite:

Rumeni Tadej Pogačar (UAE) in njegovi tekmeci so si v ravninski 16. etapi Toura vzpeli podaljšan dan premora. Zasluženo sodeč po tem, kar so že pokazali v uvodnih dveh tednih, in tudi ob misli na to, kaj jih še čaka v zadnjih petih dneh dirke. Te bodo že aktivni dopust za šprinterje – vprašanje je, koliko jih bo sploh vztrajalo do cilja v Nici –, razen za Biniama Girmaya (Intermarche Wanty) in Jasperja Philipsna (Alpecin Deceuninck), ki se bosta še borila za zeleno majico.