Wright razočaran nad Rogličem: Njegove izjave niso poštene

Potem ko je v petek slovenski kolesarski as Primož Roglič na spletni strani Jumbo Visme za padec v 16. etapi dirke po Španiji in posledičen odstop okrivil kolesarja Freda Wrighta, so se odzvali tudi v ekipi Bahrain Victorious. Zapisali so, da britanski kolesar ni kriv za nesrečo, kar po mnenju ekipe dokazuje tudi posnetek dirkanja.

Roglič, ki si v krogu družine zdravi rane po padcu, tako telesne kot tudi psihološke, je za spletno stran svoje nizozemske ekipe dejal, da se nesreča ne bi smela zgoditi.

»Ljudje gredo naprej, kot da je vse v najlepšem redu, zame to ne velja. To ni način. To želim jasno povedati,« je dejal Zasavec, ki o tem, ali bo letos še dirkal, za zdaj noče govoriti. Roglič se z nesrečo na Vuelti nikakor ne more sprijazniti.

»Vprašal sem se, kako je to mogoče. Moj sklep je, da je način, kako se je zgodila nesreča, nesprejemljiv. Nesreče ni povzročila slaba cesta ali pomanjkanje varnosti, ampak obnašanje kolesarja. Nimam oči na hrbtu, če bi jih imel, bi se nesreči izognil. Wright je prišel od zadaj, mi spodnesel krmilo, preden sem se zavedel, sem bil na tleh,« je svoje mnenje izrazil Roglič.

Posnetek dokazuje, da imajo prav

Medtem pa so pri ekipi Bahrain Victorious v odzivu zapisali, da stojijo ob strani Wrightu, zmotilo jih je tudi to, da so se pri Jumbo Vismi odločili za javne obtožbe.

»Tik pred koncem 19. etape Vuelte, ko so bili kolesarji še vedno na cesti, je ekipa Jumbo Visma na svoji spletni strani objavila izjavo o nesreči v ciljni ravnini 16. etape, zaradi katere je Primož Roglič odstopil od dirke. V zapisu tako trikratni zmagovalec Vuelte kot generalni direktor ekipe močno namigujeta, da je za incident in poškodbe Slovenca kriv naš kolesar Fred Wright,« so uvodoma zapisali pri bahrajnski ekipi.

Dodali so, da stojijo ob strani Wrightu: »Prepričani smo, da je šlo za dirkaški incident. Na žalost so nesreče del našega športa in to ni ne prva ne zadnja, čeprav se kolesarji trudijo, da bi se jim izognili. Tudi posnetek dirke to podpira: naš kolesar pred nezgodo ne odstopa od svoje dirkalne linije.«

Tudi Wright meni, da so Rogličeve obtožbe neupravičene.

»Mislim, da izjava ni poštena, saj posnetek kaže, da je šlo za navaden dirkaški incident. Zavedam pa se tudi, da se je Primož potegoval za rdečo majico tukaj na Vuelti. In seveda sem mu po etapi poslal zasebno sporočilo, da vidim, ali je v redu,« je povedal za spletno stran svoje ekipe.

Še več občutkov pa je Wright delil preko twitterja.

»Po 19. etapi sem bil poln čustev z dirke, nato pa, ko sem se vrnil na avtobus, sem videl izjavo Jumba. Bilo jo je res težko brati in zelo sem razočaran. Mislim, da je nepošteno, nocoj smo si z ekipo znova pogledali posnetek in iskreno ne verjamem, da sem naredil kaj narobe. Bil je samo dirkaški incident,« je zapisal Wright.

Pred nedeljsko zadnjo etapo v španski prestolnici Madrid bodo kolesarji v soboto opravili še zadnjo gorsko preizkušnjo – 181 km med Moralzarzalom in Puerto de Navacerrado.