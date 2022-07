Tomi Meglič o Touru

Spremljamo v živo

14:40

Tomi Meglič, glasbenik: Sem velik športni navdušenec, a v kolesarstvo me je potegnila šele ta evforija v zadnjih letih. Navdušen sem, kakšne napore fantje vlagajo v to, četudi zadnje čase pri naših kolesarjih vse deluje tako enostavno. Pa dobro vemo, da je daleč od tega. Na Touru pričakujem Slovence v ospredju, seveda. Privoščil bi Rogliču, ki je pred dvema letoma tako nesrečno ostal brez zmage, da dopolni svojo zbirko. Morda bom imel možnost, da si kakšno etapo pogledam tudi v živo. Večkrat smo že bili na Giru, ki je bližje, a tokrat mislim, da za Slovence prihaja najboljši Tour doslej. Bomo videli, koliko nam bo dopuščal čas, najbolj preprosta izbira bi bil Pariz. Leta 2019 sem si v živo ogledal zadnjo etapo Gira v Veroni, kjer je bila ciljna kulisa v amfiteatru zares neverjetna. Tedaj je Roglič z zadnjimi močmi ohranil tretje mesto, a v spominu mi bo ostala tudi ta velika množica slovenskih navijačev. Fascinantno je, kako so ljudje z vseh koncev sveta pripravljeni oditi v Alpe in si ogledati dirko, čeprav vidijo kolesarje vsega skupaj le za nekaj sekund.

14:35

V lovu na skupno zmago na dirki po Franciji bo na sporedu odločilni zadnji teden. Tokrat se bo vrhunec Toura odvijal v Pirenejih, danes pa karavano od Carcassonna do Foixa (178,5 km) čaka prva od treh tamkajšnjih etap. To bo hkrati prva od skupno štirih priložnosti, ki jo bo moral v lovu na skupno zmago izkoristiti slovenski as Tadej Pogačar.



14:30

Samo trije pomočniki ne morejo ujeti 29 ubežnikov. Še vedno glavnina zaostaja 6:38, 105 km pred ciljem. Jumbovcem nihče ne priskoči v pomoč. Spredaj pa imajo še dva kolesarja!

14:25

Danski kolesar Jakob Fuglsang, ki si je med kolesarsko dirko po Franciji zlomil rebro, je danes odstopil s Toura. Kot je sporočila njegova ekipa Israel PT na dan počitka, je Fuglsang padel med nedeljsko 14. etapo, rentgensko slikanje po etapi pa je pokazalo zlomljeno kost.

»Bolje je iti domov in okrevati,« je dejal 37-letni kolesar za francosko tiskovno agencijo AFP.

»Že prej sem poskušal tekmovati z zlomljenim rebrom, se boriti in iti do konca. Toda v tem primeru vem, da ne morem ničesar pridobiti, če poskušam vztrajati,« je dodal Danec, dvakratni zmagovalec kriterija Dauphine (2017, 2019), ki je bil prejšnji mesec tretji na dirki po Švici.

»Preveč je boleče, da bi nadaljeval, zato je to moja edina možnost,« je dejal Fuglsang, ki je bil pred odstopom na 59. mestu v skupnem seštevku z več kot uro in pol zaostanka za rumeno majico, ki jo nosi njegov rojak Jonas Vingegaard.

14:20

Jonas Vingegaard prvič ali Tadej Pogačar tretjič zapored? Odgovor bomo dobili v zadnjem tednu Toura, pred katerim ima Danec zajetno prednost 2:22 pred Slovencem, vendar dirke še ni konec. Še šest etap karavano loči od cilja na Elizejskih poljanah in v kar štirih lahko pride do zasuka. Pogi se dobro zaveda, da je od tu lahko odločilen vsak klanec. Če bo šlo po njegovih načrtih, ga za devetimi pirenejskimi gorami čaka rumena majica.



14:10

Jumbovci vlečejo glavnino, samo trije so in rumena majica. Predvidevamo, da se bodo utrudili že do tretjega klanca, potem rumena majica ostane sama s Seppom Kussom. Ineos ima na razpolago še vse pomočnike.

14:06

V begu je 29 kolesarjev: Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert in Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Alexander Vlasov, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Gorka Izagirre in Matteo Jorgenson (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Damiano Caruso in Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Olivier Le Gac, Valentin Madouas in Michael Storer (Groupama-FDJ), Nils Eekhoff (Team DSM), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Stefan Bissegger in Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Maxime Bouet in Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert in Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Hugo Houle in Michael Woods (Israel-Premier Tech), Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM).

13:55

Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) je še vedno sam v begu, 127 km pred ciljem. Zasledovalna skupina z 28. kolesarji ga je pravkar ujela! Peloton zaostaja 5:53.

13:49

Lov na ubežnike se je začel. Zaostanek je bil že 7 minut, zdaj se je začel lov na ubežnike.

13:44

Glavnini se ne mudi pri lovljenju. Zaostanek je že 6:30.

13:38

Peloton zaostaja 6:30, 138 pred ciljem.

13:33

Trije kolesarji Jumbo Visme so ob rumeni majici, dva sta v begu. Še 1 km do vrha drugega današnjega klanca 3. kategorije. Peloton zaostaja 6:26.

13:30

Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) je zdaj sam v ospredju! 44 sekund za njim je velika skupina zasledovalcev, glavnina zaostaja 5:55, 145 km pred ciljem.

13:29

V zadnjem delu etape sta dva dolga klanca 1. kategorije in prav gotovo bo drugi odločil o današnjem razpletu. Napovedujejo 35 stopinj, veter se je okrepil in zdaj piha v prsi z desne strani 22 km/h.

13:26

Jumbovci imajo dva koelsarja med ubežniki!

13:25

Zasledovalci so: Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert in Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Alexander Vlasov, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Gorka Izagirre in Matteo Jorgenson (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Damiano Caruso in Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Olivier Le Gac, Valentin Madouas in Michael Storer (Groupama-FDJ), Nils Eekhoff (Team DSM), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Stefan Bissegger in Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Maxime Bouet in Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert in Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Hugo Houle in Michael Woods (Israel-Premier Tech), Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM).

13:20

Gougeard in Burgaudeau sta ostala sama v ospredju! Jorgenson je počakal zasledovalce.

13:15

Glavnina z ruemno majico in Pogačarjem zaostaja 5:48, 155 km do cilja. Vlasov v skupnem seštevku zaostaja 10:48 in trenutno je 5 min pred rumeno majico.

13:12

Prvi gorski cilj je prvi osvojil mož v pikčasti majici Simon Geschke.

13:10

Burgaudeau, Gougeard in Jorgenson so trije ubežniki, ki jih lovi 25 kolesarjev.

13:05

Trije kolesarji so sami v ospredju, za njimi 36 sekund je skupina s 25. kolesarji, potem še 2:40 zadaj dva kolesarja in 5:06 še glavnina.

13:00

Zmešnjava! Rumena majica in Pogačar sta šele v 4. skupini!

12:55

Wout van Aert je med ubežniki! Rumena majica zaostaja že 3 minute. Vlasov je med ubežniki!

12:50

Kar 29 kolesarjev je v begu!

12:42

Dirka se je začela! Tokrat ni bilo težav med zaprto vožnjo. 30 stopinj je trenutno, piha 18 km/h v hrbet pelotona.

12:35

Jakob Fuglsang, danes ni štartal zaradi posledic padca v 15. etapi, Lennard Kämna je zbolel, Aurélien Paret-Peintre in Mikaël Chérel (AG2R-Citroën) sta pozitivna na covid . AG2R-Citroën ima samo še tri koelsarje na dirki: Benoît Cosnefroy, Stan De Wulf in Bob Jungels, ki je slavil na 9. etapi.

12:30

16. etapa je gorska, dolga 172 kilometrov od Carcassonna do Foixa. V prvih 110 kilometrih sta najprej dva gorska cilja, prvi sodi v četrto kategorijo, drugi v tretjo kategorijo, potem sledi leteči cilj in potem že prvo vzpenjanje, najprej na 11,4 kilometra dolg klanec na Lers, sledi 15 kilometrov dolg spust in nato klanec na Peguere, dolg 9,3 kilometra. Vrh klanca je na 155. kilometru, cilj je na koncu 24 kilometrov dolgega spusta. Je mogoče zato v prejšnji etapi Matej Mohorič vozil s potopno sedežno oporo?

Zaprta vožnja je dolga 5,2 km.

16. etapa Tour 2022. FOTO: Letour.fr

Na vrsti so tri Pirenejske etape, ki bodo dobro premešale prvo deseterico, med katerimi so še vedno majhne razlike, če odštejemo vodilnega, ki ima pred drugo uvrščenim Tadejem Pogačarjem 2:22 prednosti.

Pogačarju še vedno za vrat diha bivši zmagovalec Toura Geraint Thomas, samo 21 sekund je za njim, Francoz Romain Bardet za Thomasom zaostaja 18 sekund. Na petem mestu je Adam Yates, ki za Bardetom zaostaja minuto. Samo devet sekund za Yatesom je že Nairo Quintana.

Če gledamo lestvico na papirju, potem je Jonas Vingegaard z eno nogo že na najvišji stopnički, ki bo stala v nedeljo na Elizejskih poljanah. Če pogledamo prihajajoče etape, pa je do Elizejskih poljan še zelo daleč. Glavni klanci šele prihajajo, ker kolesarji pravijo, da so najhujši klanci v tretjem tednu, tudi če niso tako famozni, kot so Galibier, Alpe d'Huez. Kolesarjevo telo je v tretjem tednu proti koncu vsega, ne samo moči.

Iz izkušenj iz vseh prejšnjih let se danes za skupno razvrstitev ne bo zgodilo nič, razen če bo kdo imel slab dan in bo nehote zaostal. Varčevanje energije se začne danes in bo najbrž trajalo vse do zadnjega klanca v četrtek. Razen? Če je na dirki Tadej Pogačar, ki ima velik zaostanek za rumeno majico, sodi pa med tiste dirkače, ki so napadalni, ki se ne predajo, ki ne nehajo do zadnjega diha na cilju. Težko je napovedovati, kaj se bo zgodilo, ker Pogačarja ne poznamo v taki vlogi, kot je trenutno na Touru.

Prvič je med dirko izgubil majico in prvič je doživel, da se ne more otresti zasledovalca, pred katerim beži. Dvakrat, trikrat je že poskusil. Kaj se bo zgodilo, ko mu niti šestič, sedmič ne bo uspelo? Bo postal nervozen, živčen, bodo moči pošle, motivacija tudi? Vse to bomo videli v tem tednu, ker ne verjamemo, da se bo Pogi predal brez hudega boja.

Preostali verjetno ne bodo samo nemo opazovali boja za rumeno majico. Geraint Thomas ni (več) nezanesljiv kolesar, ampak še vedno dobro ve, kje in kdaj mora biti zraven, da lahko kasneje potegne modrejšo potezo. Izkušenj ima veliko več kot Vingegaard in Pogačar skupaj.

Ineos ima zdaj močnejšo ekipo od jumbovcev in Pogačarjevega UAE. To je tudi velik preobrat na dirki!