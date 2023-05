Zaradi težav s srcem je Polanc kolo postavil v kot

V tančico skrivnosti je bila zavita letošnja odsotnost Jana Polanca z dirk, pojavljale so se različne informacije, večina navedenih razlogov pa je bila povezana s preutrujenostjo, ki naj bi bila posledica lanske naporne sezone, ko je Polanc zbral 82 tekmovalnih dni.

Iz ekipe UAE Emirates so že pred časom pricurljale informacije, da so pri Polancu odkrili težave s srcem, domnevno aritmijo, danes pa je prišla ne povsem nepričakovana vest – Jan Polanc zaključuje tekmovalno kariero.

»Rad bi se zahvalil ekipi, ki mi je nudila oporo in vso možno pomoč v obdobu, ko je bilo potrebnih veliko zdravniških pregledov. Ob tem pa sem srečen, da imam takšno družino in prijatelje, ki mi vedno stojijo ob strani. Nisem si želel, da bi se moja kariera zaključila na tak način, a ko pogledam, kaj sem dosegel, sem lahko zelo zadovoljen. Deset let sem preživel med profesionalci, doživeli smo nekaj čudovitih trenutkov in upam, da bom v drugačni vlogi lahko ostal del te zgodbe,« je ob slovesu od kolesa povedal 31-letni Polanc.

FOTO: UAE Emirates

Vseh 10 let del ustroja Lampreja in kasneje Emiratov

Celo profesionalno kariero je dirkal za ekipo Lampre, ki se je kasneje preimenovala v UAE Emirates. Dosegel je štiri zmage, dve od teh na etapah dirke po Italiji leta 2015 in 2017, kar sta bila velika uspeha za slovensko kolesarstvo, leta 2019 je nosil tudi rožnato majico na Giru.

»Več mesecev smo iskali rešitve z različnimi specialisti, na koncu pa je bila prava odločitev, da Jan postavi kolo v kot in tako v prvi vrsti poskrbi za svoje zdravje. Jan je bil dragocen del ekipe od samega začetka in verjamem, da bomo našli način, da Jan ostane del ekipe tudi v prihodnje,« je slovo od Polanca komentiral vodja ekipe Mauro Gianetti.

S slovesom Polanca je Slovenija izgubila še enega člana v svetovni seriji, a je zdravje seveda na prvem mestu. Glede na dolgo kariero med profesionalci pa tudi po finančni plati drugo obdobje svojega življenja Polanc začenja z zelo dobro osnovo.