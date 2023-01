Pogačar po rumeno, Roglič po rožnato majico

V nadaljevanju preberite:

Za slovenskimi kolesarji je še eno izjemno uspešno leto, v katerem so slavili 30 zmag. Močno je izstopal Tadej Pogačar, ki si jih je prikolesaril 16, sledil mu je Primož Roglič s petimi. Tudi letos bosta v središču pozornosti domačih in svetovnih navijačev, vendar ne kot velika tekmeca na francoskih cestah. Njune tritedenske poti so se razšle, Pogi bo lovil svojo tretjo zmago na Touru, Rogla prvo na Giru.