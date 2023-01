Čutil sem, da je Pogačarjeva zmaga tudi moja

V nadaljevanju preberite:

Jan Polanc je mejnike slovenskega kolesarstva premikal, še preden sta to počela Primož Roglič in Tadej Pogačar. Leta 2015 je slavil zmago v etapi Gira na Abetoneju, še bolj nepozabno je bilo njegovo slavje leta 2017 na Etni. Nato so napočili časi naših dveh čudežnih mož, ki sta iz Slovenije naredila kolesarsko velesilo. Marsikdo se je moral ob tem sprijazniti z vlogo pomočnika. Tudi Polanc, Pogijev moštveni kolega pri ekipi UAE. Z njim smo se pogovarjali na decembrskih pripravah v Španiji.