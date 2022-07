Želimo si mirnejšo etapo z ubežniki v glavni vlogi

Papir prenese vse, cesta pa odloči. Tour se nadaljuje z 8. etapo od Dolea do Lozane v Švici. Dolga je 186 kilometrov, na papirju je označena kot hribovita s ciljem na vrhu klanca.

Zaključni klanec v Lozani je dolg 4,8-kilometra, s povprečnim naklonom 4,6 odstotkov, ampak vmes se dvakrat postavi pokonci do 12 odstotkov. Nič v primerjavi z včerajšnjim zaključnim klancem.

Danes bi ubežniki morali priti do cilja, danes Tadej Pogačar ni na nobeni misiji. Včeraj je želel zmagati, ker je včerajšnja etapa zanj in njegove najbližje imela poseben namen. In ko se Pogačar odloči zmagati, zmaga. Če se ne motim, je bil zadnji kolesar, ki je napovedoval zmage Američan Lance Armstrong. Včeraj je začela delovati Pogačarjeva fundacija za raziskave rakavih obolenj. Tudi Američan je še pred svojimi osvajanji Toura, sprožil podobno fundacijo z imenom Livestrong, ki še vedno deluje.

Na današnji etapi so štirje gorski cilji. Prvi je 4. kategorije, drugi 3., sledi spet klanec 4. kategorije, zaključni sodi v 3. Najdaljši je drugi klanec, ki je dolg 6,7-kilometra.

V skupnem seštevku ima Pogačar 35 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretji Geraint Thomas zaostaja 1:10, četrti Adam Yates (oba Ineos Grenadiers) 1:18. Primož Roglič je napredoval v skupnem seštevku na 13. mesto, za Pogačarjem zaostaja 2:45.

Po včerajšnji etapi nam je Andrej Hauptman povedal, da je Jonas izjemno močan na klancih. Vendar Pogačarja ni presenetil, ker se njegove moči dobro spominja z lanskega Toura, vseskozi pa ga je spremljal med letošnjo sezono v kateri je pokazal velik napredek. Obeta se nam zelo zanimiv boj v nadaljevanju dirke.

Nič manj ne bo nevaren niti Primož Roglič, ki še zdaleč ni odpisan za stopničke na Elizejskih poljanah. Včeraj je sicer tožil nad bolečinami v hrbtu, vendar kaže, da so te izginile, ko je bilo to najbolj potrebno, v zaključku grozovitega klanca na planoto lepih deklic. Roglič je uprizoril vožnjo, ki se je pričakuje od trikratnega zaporednega zmagovalca Vuelte.

Kolesarji Ineosa so samo nemo opazovali Pogačarja in jumbovski dvojec Roglič-Vingegaard. Andrej Hauptman pravi, da je Geraint Thomas v odlični formi in da se ga bojijo, saj je star prekaljen maček, ki dobro ve, kako ugnati mladce, kot sta Pogačar in Vingegaard. Nevaren pa bo tudi na zadnjem kronometru v predzadnji etapi Toura.

Vseeno, danes pričakujemo, da bomo videli mirnejšo etapo z večjo skupino ubežnikov, ki bo med sabo obračunala nekaj minut pred pelotonom z rumeno majico. Mirnejšo tudi zato, ker kolesarje v nedeljo čaka gorska etapa z dvema klancema 1. kategorije. In tudi zato, da si Primož Roglič dodatno opomore od poškodbe.

Tadej Pogačar postaja kolesarski kanibal. FOTO: Bernard Papon Afp

Skupni seštevek po 7. etapi:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) 24:43:14

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 0:35

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 1:10

4. Adam Yates (Ineos Grenadiers) 1:18

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) 1:31

6. Romain Bardet (Team DSM) 1:32

7. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) 1:35

8. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) 1:37

9. Enric Mas (Movistar) 1:43

10. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) 1:55

13. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 2:45

63. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) 19:29

81. Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) 23:10

117. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) 32:58