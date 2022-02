Adut selektorja Sekulića iz španske prestolnice

V nadaljevanju preberite:

Španska košarka je izbrusila že številne slovenske bisere, tudi največja v tem tisočletju – Gorana Dragića in v še precej večji meri Luko Dončića. V španski prestolnici si kruh služi tudi Žiga Samar, ki je v Madridu ostal kljub temu, da več ne igra za veliki Real. »Ko sem se vračal s tekme proti Gran Canarii, sem izvedel, da sem povabljen na reprezentančne priprave. Bil sem vesel, počaščen. To je res super stvar in hkrati občutek, da sem prišel do tega, kar sem ves čas želel,« je dejal 21-letnik, ki si bo v tem kvalifikacijskem ciklusu na obračunih s Finsko prvič nadel dres članske izbrane vrste.