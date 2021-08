Ameriški okrepitvi z dobro popotnico na Dolenjsko

V nadaljevanju preberite:



Tudi v novi sezoni se bo v Novem mestu igrala regionalna liga ABA, to bo že 15. sezona košarkarjev Krke v tem tekmovanju. Moštvo vstopa v sezono krepko spremenjeno. Ostala je peterica košarkarjev. Kapetan ekipe ostaja izkušeni Luka Lapornik, ki začenja svojo sedmo sezono med Dolenjci. Ob njem so člani Krke ostali Leon Stergar, Miha Škedelj, Rok Stipčević in Jan Kosi. V Novo mesto se je iz FMP preselil reprezentančni center Jurij Macura, ki je lani izjemno začel sezono pri Kopru Primorski.