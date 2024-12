Anthony Randolph končal kariero

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Anthony Randolph, ki je s Slovenijo leta 2017 osvojil naslov evropskih prvakov v Istanbulu, je uradno naznanil konec športne poti.

Petintridesetletnega Američana, ki je v ligi NBA igral za Golden State, New York, Minnesoto in Denver, v Evropi pa za Kuban ter Real Madrid, so v zadnjem času spremljale poškodbe.

»Po petnajstih letih se uradno umikam iz košarke. To je bilo potovanje, polno nepozabnih trenutkov, velikih tekmovanj in zgodovinskih dogodkov. Hvaležen sem vsem trenerjem, soigralcem in drugemu osebju za podporo na tej poti. Hvala tudi navijačem,« je v sporočilu na družbenih omrežjih objavil Randolph.

Dvakrat je bil prvak evrolige, trikrat je osvojil špansko ligo, dvakrat španski pokal in petkrat španski superpokal.

Za slovensko reprezentanco je odigral enajst uradnih tekem. Devet od njih na eurobasketu v Helsinkih in Istanbulu. Zadnjič je v dresu Slovenije nastopil septembra 2018 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Na parketu je skupaj prebil 4 ure, 41 minut in 51 sekund ter v tem času dosegel 139 točk ter ujel 65 odbitih žog.