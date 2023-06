Belgijka prva v zgodovini s trojnim dvojčkom

Reprezentanci Madžarske in Belgije sta prvi polfinalistki evropskega košarkarskega prvenstva za ženske v Sloveniji in Izraelu. V dvorani Stožice so na prvi četrtfinalni tekmi Madžarke po napeti končnici premagale Češko z 62:61 (7:11, 29:22, 48:39), Belgijke pa so nato povsem nadigrale srbske tekmice s 93:53 (28:8, 49:31, 71:45). Danes bosta v Ljubljani še preostala četrtfinalna dvoboja. Ob 18. uri se bosta pomerili Francija in Črna gora, ob 20.45 pa Španija in Nemčija.

Slovenije ni v izločilnih bojih, saj je po treh porazih v predtekmovanju proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji zasedla predzadnje mesto med šestnajstimi sodelujočimi ekipami na prvenstvu. Prvi današnji četrtfinale sta obe ekipi začeli precej zadržano, kar se je poznalo tudi na izidu ob koncu prve četrtine. To je Češka dobila z 11:7. V drugi so nato Madžarke naredile odločno razliko in jo dobile z 22:11. Prednost so nato ubranile tudi skozi tretjo.

V začetku zadnje četrtine je Madžarska še nadzorovala potek obračuna, nato pa so se Čehinje vrnile v dvoboj in se tekmicam povsem približale. Deset sekund pred koncem so celo povedle, toda tri sekunde pred iztekom časa je zmago Madžarski zagotovila Debora Dubei.

Prva s trojnim dvojčkom

Aktualne evropske prvakinje Srbkinje pa so bile danes proti Belgiji povsem brez moči. Belgija, ki lovi tretjo medaljo na zadnjih štirih EP, leta 2017 in 2021 je bila bronasta, je dvoboj sijajno odprla. Hitro je povedla s kar 14:0, prvo četrtino pa na koncu dobila s prednostjo 20 točk.

Izbranke Marine Maljković, hčerke nekdanjega slovenskega selektorja Božidarja Maljkovića, so v nadaljevanju le prikazale boljšo predstavo in drugo četrtino minimalno dobile. A po glavnem odmoru Belgijkam spet niso uspele slediti. V sklepni četrtini so znova dosegle le osem točk, Belgija pa je tekmo brez večjih težav varno pripeljala do konca.

Ena najboljših igralk v Evropi Emma Meesseman je postala prva košarkarica v zgodovini ženskega EP, ki je vpisala trojni dvojček. Dosegla je 15 točk, 13 skokov in deset podaj.

Polfinalna dvoboja ter prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre bosta v soboto, 24. junija, a na pare dvobojev bo treba počakati do konca vseh četrtfinalnih obračunov. Madžarke se bodo pomerile s Španijo ali Nemčijo, Belgijke pa s Francijo ali Črno goro.

V nedeljo sledi še tekma za peto mesto in partiji za kolajne. Finale bo ob 20. uri. Najboljših šest z eurobasketa 2023 se bo sicer uvrstilo na olimpijski kvalifikacijski turnir, ki bo februarja prihodnje leto.