Biki z Dragićem po preobratu gladko odpravili zadnje finaliste lige NBA

Košarkarji moštva Chicago Bulls so s slovenskim asom Goranom Dragićem na čelu slavili zanesljivo zmago v ligi NBA, potem ko so pred svojimi navijači s 120:102 odpravili Boston Celtics. Igralci kluba Denver Nuggets, katerega član je tudi Vlatko Čančar, pa so na gostovanju pri Portland Trail Blazers doživeli pravi polom (110:135).

Biki so začeli izjemno slabo in zaostajali že za 19 točk (16:35), uvodno četrtino pa izgubili s 30:39. V nadaljevanju so zaigrali bistveno bolje in tekmecem pokazali, kdo je gospodar United Centra. Dragić je na parketu prebil 17 minut in dosegel sedem točk (prosti meti: 3:4, za dve: 2:6, za tri: 0:1). V statistiko je vpisal še šest asistenc.

Največ točk je k zmagi Chicaga prispeval Američan DeMar DeRozan (25 točk), Črnogorec Nikola Vučević je k uspehu dodal 18 točk. Najbolj razpoloženi košarkar pri Keltih, ki so se v prejšnji sezoni lige NBA prebili do velikega finala, v katerem so z 2:4 v zmagah izgubili proti Golden State Warriors, je bil Američan Jayson Tatum (26 točk).

Vlatko obsedel na klopi

Čančar ni dobil priložnosti za dokazovanje. Pri Portlandu je blestel ameriški as Damian Lillard, ki je zbral 31 točk. Jusuf Nurkić, reprezentant BiH, je dodal 13 točk. V Denverjevem dresu je bil s 26 točkami najbolj učinkovit Američan Aaron Gordon, precej manjši kot običajno pa je bil prispevek Srba Nikole Jokića, ki je v 27 minutah zmogel devet točk.

Drugi izidi – Philadelphia 76ers : Indiana Pacers 120:106, Miami Heat : Toronto Raptors 90:98, New York Knicks : Orlando Magic 115:102, Houston Rockets : Utah Jazz 114:108, Memphis Grizzlies : Brooklyn Nets 134:124, Minnesota Timberwolves : San Antonio Spurs 106:115.